珍妮花羅倫絲舉行古堡婚禮　重量級嘉賓有邊幾位？

奧斯卡影后珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）與未婚夫Cooke Maroney於香港時間今晨在美國羅德島州的南部城市Newport舉行婚禮，多位圈中名人專程到賀，包括同屬影后級的愛瑪史東（Emma Stone）及英國歌后Adele等。

珍妮花羅倫絲與Cooke Maroney拍拖一年就開花結果。（視覺中國）

現年29歲的珍妮花羅倫絲與比她年長5歲、任職藝術品經銷的Cooke Maroney去年開始拍拖，並於今年2月訂婚。據悉，二人早於2014年的奧斯卡頒獎禮上由珍妮花好友Laura Simpson介紹而認識，但直至去年才交往而且發展迅速。

婚禮場地氣派十足。（視覺中國）

嘉實到場情形

婚禮前一晚各路嘉賓陸續抵達場地，Adele與影星金美倫戴雅絲（Cameron Diaz）夫婦及Nicole Richie夫婦一同到埗；Kardashian家族的Kris Jenner及影星Sienna Miller等亦相繼到場。外媒報導指共有150名賓客出席婚禮，場地是當地相當有氣派的Belcourt古堡，吸引不少當地居民在街上等候睇明星。

珍妮花羅倫絲與尼古拉斯霍特（中）當年愛得高調。（網上圖片）

過去珍妮花羅倫絲的戀情不算多，最出名是跟《變種特攻》（X-Men）系列拍檔尼古拉斯霍特（Nicholas Hoult）分手後復合再分手，之後她曾與樂隊Coldplay主音Chris Martin及導演Darren Aronofsky交往。