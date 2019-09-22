《第一滴血》《未來戰士》《魔雪奇緣》六部2019年尾必捧系列續作

2019下半年，荷里活的續集片攻勢仍然不停，不只票房曾經締造佳績的熱賣電影要推出續集，更有些著名的系列換上新主角重新啟動，是否能得到觀眾的支持？還得拭目以待。

1. 《第一滴血：終極血戰》

曾經風光一時、在台灣與美國都有亮眼票房的「第一滴血」系列，隨住靈魂人物史泰龍（Sylvester Stallone）年過7旬，他所扮演的Rambo也跟着變老，最新一集片名已經取為《第一滴血：終極血戰》（Rambo: Last Blood）。30多年前《第一滴血》曾是台灣年度外語片票房冠軍，史泰龍一身健壯肌肉也成為賣點，而在《第一滴血：終極血戰》，史泰龍自然不再show身材，改以出神入化的戰技取勝。

2. 《黑魔后2》

安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）從影以來最賣座的《黑魔后2》（Maleficent Mistress of Evil）也要在10月下旬推出續集，她和有如養女的「睡美人」Elle Fanning因為婚事反面，Elle的準奶奶找來昔日美豔天后米雪菲花（Michelle Pfeiffer）扮演！她和安祖蓮娜之間的精彩過招值得期待，安祖蓮娜也在片中穿上較首集更性感的服裝，重回賣座女王的野心相當強烈。

3. 《未來戰士：黑暗命運》

10月底登場的《未來戰士：黑暗命運》（Terminator: Dark Fate），找回原創大導占士金馬倫構想故事、監製，「死侍」導演添米勒執導，原版女主角蓮達咸美頓（Linda Hamilton）回歸，與阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）再度同台，換上年輕演員扮演的機器人及扭轉人類命運的女孩，舊瓶新酒頗有噱頭。

4. 《魔雪奇緣2》

小朋友最期待的則是《魔雪奇緣2》（Frozen 2）了，首集當年在全球票房開出超級大紅盤，經過6年的積澱，續集被睇好將可創下更高的票房。情節將要揭開Anna、Elsa父母失蹤的秘密，兩姊妹也捲入新的冒險。

其他：《逃出魔幻紀：叢林挑機》、《星球大戰9》

12月壓軸上場的則有《逃出魔幻紀：叢林挑機》（Jumanji: Welcome to the Jungle）和《星球大戰9》（中譯待定）（Star Wars: The Rise of Skywalker），都是前集原班人馬掛帥，加上新的情節話題，令人期待。

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