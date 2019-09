《第一滴血》《未來戰士》《魔雪奇緣》六部2019年尾必捧系列續作

2019下半年,荷里活的續集片攻勢仍然不停,不只票房曾經締造佳績的熱賣電影要推出續集,更有些著名的系列換上新主角重新啟動,是否能得到觀眾的支持?還得拭目以待。

1. 《第一滴血:終極血戰》

曾經風光一時、在台灣與美國都有亮眼票房的「第一滴血」系列,隨住靈魂人物史泰龍(Sylvester Stallone)年過7旬,他所扮演的Rambo也跟着變老,最新一集片名已經取為《第一滴血:終極血戰》(Rambo: Last Blood)。30多年前《第一滴血》曾是台灣年度外語片票房冠軍,史泰龍一身健壯肌肉也成為賣點,而在《第一滴血:終極血戰》,史泰龍自然不再show身材,改以出神入化的戰技取勝。

2. 《黑魔后2》

安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)從影以來最賣座的《黑魔后2》(Maleficent Mistress of Evil)也要在10月下旬推出續集,她和有如養女的「睡美人」Elle Fanning因為婚事反面,Elle的準奶奶找來昔日美豔天后米雪菲花(Michelle Pfeiffer)扮演!她和安祖蓮娜之間的精彩過招值得期待,安祖蓮娜也在片中穿上較首集更性感的服裝,重回賣座女王的野心相當強烈。

3. 《未來戰士:黑暗命運》

10月底登場的《未來戰士:黑暗命運》(Terminator: Dark Fate),找回原創大導占士金馬倫構想故事、監製,「死侍」導演添米勒執導,原版女主角蓮達咸美頓(Linda Hamilton)回歸,與阿諾舒華辛力加(Arnold Schwarzenegger)再度同台,換上年輕演員扮演的機器人及扭轉人類命運的女孩,舊瓶新酒頗有噱頭。

4. 《魔雪奇緣2》

小朋友最期待的則是《魔雪奇緣2》(Frozen 2)了,首集當年在全球票房開出超級大紅盤,經過6年的積澱,續集被睇好將可創下更高的票房。情節將要揭開Anna、Elsa父母失蹤的秘密,兩姊妹也捲入新的冒險。

其他:《逃出魔幻紀:叢林挑機》、《星球大戰9》

12月壓軸上場的則有《逃出魔幻紀:叢林挑機》(Jumanji: Welcome to the Jungle)和《星球大戰9》(中譯待定)(Star Wars: The Rise of Skywalker),都是前集原班人馬掛帥,加上新的情節話題,令人期待。

延伸閱讀:

威爾史密斯400年古牆上狂飆 李安嚴選:這才算娛樂大片

「蜘蛛人」離開漫威電影宇宙 正式改名「夜猴」?!

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】