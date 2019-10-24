【喪屍樂園2】Zoey Deutch曾拍《蜘蛛俠》　因不雅一鏡不剩全刪？

歷時9年再度搬上大銀幕的《喪屍樂園：連環屍殺》（Zombieland: Double Tap），由原班人馬繼續打喪屍，包括由魯賓費利沙（Ruben Fleischer）執導，謝西艾辛堡（Jesse Eisenberg）、愛瑪史東（Emma Stone）、活地夏里遜（Woodrow Harrelson）和艾碧姬布絲蓮（Abigail Breslin）等人演出，今次更會有新生代女神素兒德芝（Zoey Deutch）加盟，令整套戲的笑點又再推高。

素兒德芝憑甜美笑容羸到不少男粉絲。（Zoey Deutch IG）

素兒德芝這位90後新生代性感女神以甜美笑容有名，纖瘦的她有163cm高，看起來身材均勻，加上她可愛的美貌，近年都有不少作品在手，2016年更在《未來外父插女婿》擔正做女主角，去年上映的《The Professor》更與尊尼特普（Johnny Depp）有對手戲。今次在《喪屍樂園：連環屍殺》中，雖然戲份不及一眾主角，卻在謝西艾辛堡和愛瑪史東之間起了很大影響！

相信素兒德芝在《喪屍樂園：連環屍殺》中會是最可愛的煩膠。（劇照）

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素兒德芝曾出演《蜘蛛俠：驚世現新》。（影片截圖）

《驚世現新》驚到唔見人

其實素兒德芝初出道已經拍過超級英雄片《蜘蛛俠：驚世現新》（The Amazing Spider-Man），同時戲中的女主角一樣是愛瑪史東。當時素兒德芝跟「蜥蜴人」有場意外的「對手戲」，她跟另一名女生本來在洗手間中傾偈，馬桶傳來動靜似乎要爆發一樣，突然之間馬桶向下墮，換來一隻「蜥蜴人」的手，隨即現身在女洗手間，嚇壞兩個女生。最終被刪原因不得而知，可能大家唔想見到一頭屎渠爬出來的怪物，跟女角「濕吻」。

差一點「蜥蜴人」就要跟素兒德芝熱吻。（影片截圖）

「蜥蜴人」一見到素兒德芝後，懷疑佢色心泛起，壁咚兩人之餘，更伸出條蜥蜴脷，好似想熱吻她一樣，不過只是單單挑逗一下她便快速離去，然後就是素兒德芝的正面尖叫鏡頭。不過十分可惜，這部分並沒有在《蜘蛛俠：驚世現新》的正片出演，慘被導演全盤剪走，只能在DVD中才可以看到刪減片段，看到她的演出。

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《蜘蛛俠：驚世現新》素兒德芝刪減片段