【喪屍樂園：連環屍殺】撞到喪屍點算好？　10大規條保你一世平安

由魯賓費利沙（Ruben Fleischer）執導，謝西艾辛堡（Jesse Eisenberg）、愛瑪史東（Emma Stone）、活地夏里遜（Woodrow Harrelson）和艾碧姬布絲蓮（Abigail Breslin）原班人馬演出的續集《喪屍樂園：連環屍殺》（Zombieland: Double Tap）今日上映，又一套以喪屍為題的電影，未知走勢會否突破近年的《屍殺列車》、《屍殺片場》和《屍殺帝國》等等電影呢？

現實中遇到喪屍點算好？（《喪屍樂園：連環屍殺》劇照）

《喪屍樂園：連環屍殺》是套血腥Cult片，主角謝西艾辛堡在戲中為自己訂立多條規則，來應對「碰上喪屍怎麼辦？」和「怎樣在佈滿喪屍的地方生活」等問題，部分都幾有道理好實用。由於戲中的規則多達49條，目前就嚴選其中10條供大家參考。

究竟謝西艾辛堡和愛瑪史東是如何鍛鍊體能呢？（《喪屍樂園：連環屍殺》劇照）

1. 體能要好

今集謝西艾辛堡在劇中都有不停提住，要有好體能就要做「帶氧運動」，至於是那種帶氧運動就留待大家入場睇喇。首先遇到喪屍的話，無武器在手一定是逃跑，由於喪屍行動較為緩慢，通常手腳不太協調，要是遇上戲中最低級別冇咩智商的「Homers」，快速跑走就是最佳的保命方法！

9年過去，就連「小石頭」艾碧姬布絲蓮都長大要自己揸槍了！（《喪屍樂園：連環屍殺》劇照）

2. 雙擊（Double Tap）

手持武器者，相對來說是較為安全，對住喪屍打手打腳只能暫緩牠們的行動，牠們全身肌肉腐爛，捅心臟和其他內臟對牠們來說都是沒影響，要徹底令牠們喪失攻擊能力的話，必定要打牠們的致命部位︰頭部！而且要打兩槍，確保牠真的死去！

謝西艾辛堡和素兒德芝正正是在商場遇上。（《喪屍樂園：連環屍殺》劇照）

3. 商場是補給基地

無論住的地方有幾多糧食都好，始終會有耗盡的一天，正如戲中謝西艾辛堡和活地夏里遜都要特意外出去商場補給，更在那裡碰到了素兒德芝（Zoey Deutch）帶埋佢返屋企。一般情況下，超級市場中的米、麵、水等基本食品都很有可能會清空，但其實罐頭才是最好且方便儲存的食糧，另外刀、日用品、藥品都是重點要有的物品，去之前最好寫下一張清單，以免自己忘記。

點擊即睇其餘7條規則：