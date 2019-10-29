【美國隊長】靚仔造型原來靠假髮？　幕後人員公開御用頭套超細緻

由基斯伊雲斯（Chris Evans）演繹的角色美國隊長，深入民心，而且不同時期的造型都令粉絲大力吹捧。無論是起初的青靚白淨，中段的鬍鬚型男，還是後期的型佬示範，都叫人留下深刻印象。不過日前有幕後工作人員便爆料，原來美隊咁有型的設計，一直以來都要靠一樣法寶維持，呢樣就係假髮。

美國隊長個髮型，的確是不少男士夢寐以求。（《復仇者聯盟4︰終局之戰》劇照）

事源一直以來，有網民都覺得基斯伊雲斯，戲裡戲外的外觀都不太一樣，但就一直沒有發現關鍵所在，到底問題在哪？大家只認定他就算是演其他有型角色，就是不及美國隊長般帥氣，難道這是「美國隊長」的神奇功效？直至日前有幕後工作人員爆料，才知道原來呢份帥氣跟頭髮有關。

早期的白淨樣，髮型都跟後來的有點不同。（《復仇者聯盟》劇照）

美國隊長的造型是由Marvel Studios團隊精美製作，有幕後工作人員日前在IG分享了好幾張美國隊長假髮照，還有幾張基斯伊雲斯戴上假髮後的效果對照圖，驟眼看來仍不覺有異樣。這個超強的化妝技術可算是特技級，工作人員更透露當他戴上假髮後，化妝人員會再按他的臉型修剪一下，令看起來盡量自然。

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其實要戴假髮，跟基斯伊雲斯有冇脫髮冇關係，從他的日常照可見，頭髮依舊濃密，只是髮線不夠齊正亦有M字走勢，看起來未夠霸氣，所以劇組就幫他製作定幾個假髮套上，以呈現最完美的髮線。