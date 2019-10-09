【美國隊長】基斯伊雲斯表態回應NBA？　網民激讚戲內外一樣正直

近日香港反修例示威運動踏入第4個月，香港政府又再立下了《禁蒙面法》後，繼續令民怨四起。而昨日（8日）美國NBA侯斯頓火箭隊總經理莫利（Daryl Morey）發表了「Fight for freedom, Stand with Hong Kong」的圖片，引起了一連串中美問題，迫得NBA總裁施華出面澄清，大力支持他享有言論自由。 昨日飾演「美國隊長」的基斯伊雲斯（Chris Evans）都在其個人Twitter上開post，字裡行間似乎都語帶政治相關的言論。

基斯伊雲斯昨日（8日）公開講話提出「溫水煮蛙」的道理。（Twitter截圖）

提防溫水煮蛙

昨日基斯伊雲斯在個人Twitter貼文，寫下︰「我認為每個選擇不理會政治的人（當然是你的權利）要清楚明白，劃下一條界線給自己，當感到有必要時選擇去參與其中。之後再問自己，是不是有很多事已經發生了，但發覺得太遲。」

在連登討論區（lihkg）上，有網民留言表示︰「簡單嚟講，即係提醒人溫水煮蛙，水溫慢慢熱而你唔發覺」、「類似九頭蛇一早已經入左神盾局啩」、「果然係正義化身」、「戲內外都係美國隊長」、「X緊美豬（類似港豬嘅存在）」等等，覺得基斯伊雲斯雖然隱晦發聲，但為人依然正直，似足「美國隊長」。

「美國隊長」寄語人們應該做自己，堅持自己的信念。（Marvel漫畫）

另外有網民上傳一張Marvel漫畫「美國隊長」的圖片，當中寫到︰「不管記者、政治人物、暴民說甚麼，不管整個國家決定一些事對與錯，國家建基於一個原則之上：不論機率和後果都必須要堅持自己的信念，當他們告訴你要移動時，你的工作就是好似為自己在河邊栽種一棵樹一樣，當這棵樹是自己，然後告訴世界『不，你移動吧。』」

點擊睇內地網民留言：

對於基斯伊雲斯的說話當然會引來內地網民的關注，有人留言指「這意思難道不是我們要對政治話題謹言慎行嗎？」、「Marvel在民族大義面前算甚麼」、「人家都出個《尚氣》（上氣）來惡（噁）心我們了」，當然也有網民指出「嗯，沒看出和莫雷（莫利）事件有甚們關係。

雖然基斯伊雲斯這番說話未必講緊香港、美國、中國、NBA等等，但事實上他正正在提醒人們一個「溫水煮蛙」的道理。