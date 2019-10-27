【神探白朗】「美國隊長」新作獲激讚　未公映已準備開拍續集

《星球大戰：最後絕地武士》（Star Wars: The Last Jedi）導演Rian Johnson帶來全新自編自導作品《神探白朗：福比利大宅謀殺案》（Knives Out），電影雖然要到下月底才正式在全球上映，而香港仍未確定上映日期。然而，電影在各國影展上映時，普遍獲得好評。導演對作品更非常有信心，已經準備開拍續集。值得一提的是，這是基斯伊雲斯（Chris Evans）卸下美國隊長戰袍後的新挑戰。

《神探白朗：福比利大宅謀殺案》未正式公映，已在不同影展上獲得好評，並準備開拍續集。（《神探白朗：福比利大宅謀殺案》劇照）

《神探白朗：福比利大宅謀殺案》的演出陣容非常強勁，當中包括飾演007的丹尼爾基克（Daniel Craig）、「美國隊長」基斯伊雲斯、Jamie Lee Curtis及艾美獎兼金球獎最佳影后Toni Collette等。電影講述飾演有錢犯罪小說家Harlan Thrombrey的基斯杜化龐馬（Christopher Plummer），他邀請其家人到豪宅為他慶祝85歲生日後，被發現倒斃在寓所。於是有份出席生日派對的親人頓變成疑犯，而飾演偵探Benoit Blanc的丹尼爾基克奉命調查此案。

由美國隊長，變成無賴卑鄙的花花公子的角色，是基斯伊雲斯的新挑戰。（《神探白朗：福比利大宅謀殺案》劇照）

電影雖然未正式公映，卻成功從不同影展上獲得好評，當中有評價指電影是「近來最有趣的推理電影」。目前電影在爛番茄評論網站獲得8.53分的高分，其新鮮度高達99%。今次基斯伊雲斯放下美國隊長的正義及老實的包袱，變成一個無賴兼卑鄙的花花公子，難怪他表示非常有趣。

丹尼爾基克在戲中飾演偵探Benoit Blanc。（《神探白朗：福比利大宅謀殺案》劇照）

他續表示，對於今次飾演一名玩世不恭的無賴，全靠現實生活中獲取靈感。他指出：「如果我說我不認識這類人，這根本是謊言。」他續指出：「有些人天生就具有優勢，但總愛扮成受害者。當一個人同時擁有這兩種特質是非常危險……而這些人總會在你附近出現。」

基斯伊雲斯今次的花花公子形象，未知影迷會接受嗎？（IMDb 圖片）

由美國隊長，變成無賴卑鄙的花花公子的角色，對於基斯伊雲斯來說，今次是釋放內心無賴一面的好時機。他稱：「自從拍攝這部電影以來，我開始穿著名牌。」其實提起基斯伊雲斯，大家一直都只會想起美國隊長。然而在出道初期，根本就是一個專門演繹瘋狂角色的演員。他首次獲得影迷關注，是在《搞乜鬼青春雜作》（Not Another Teen Movie）飾演欖球球員Jake Wyler。當中最深刻的，必定是他在戲中用忌廉遮三點的畫面。