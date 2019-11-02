【未來戰士】新加盟打女麥肯絲最搶鏡　一幕全裸對戰震驚全院

《未來戰士》電影系列自1984年推出第一集，趁住今年35周年就迎來最新一集《未來戰士：黑暗命運》，經典作品有新發展已經令到影迷相當期待。 除了一眾舊班底包括大導占士金馬倫（James Cameron）回歸新作做監製，兩大主角阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger ）以及蓮達咸美頓（Linda Hamilton）都會再次合作，戲中最搶鏡的就一定要數打得又睇得的新加盟主角，飾演進化版人類「Grace」的麥肯絲戴維斯（Mackenzie Davis）。

新作《未來戰士：黑暗命運》的進化版人類Grace（麥肯絲戴維斯Mackenzie Davis演），負責了戲中超大量的打戲。（《未來戰士：黑暗命運》劇照）

《未來戰士：黑暗命運》承接《未來戰士2》的故事發展，女英雄莎拉康納（蓮達咸美頓 演）再被委以重大使命，聯同進化版人類Grace（麥肯絲戴維斯Mackenzie Davis 演）奮不顧身保護神秘女孩Dani ，加上T-800（阿諾舒華辛力加 演）的配合，聯手對付來自未來的全新型號殲滅機械人Rev-9。

《未來戰士》（The Terminator）電影系列中的未來機械人、時空穿梭、改變過去拯救未來等概念，絕對是經典中的經典，再加上占士金馬倫重返親自掌舵、夥拍動作場面以型、勁、爆見稱的《死侍》導演添米勒（Tim Miller）執導，令影迷更加期待。

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新加盟後生打女Grace勁搶鏡

面對窮追猛打、打極不死兼作戰能力全面提昇的機械人Rev-9，今集超多打戲都是由半人半機械的進化版人類Grace（麥肯絲戴維斯演）負責，不少先睹為快的影迷都表示能夠看到飾演女英雄「莎拉康納」的蓮達咸美頓，型爆落場揸起大炮戰鬥夠有型，另邊廂新加入的後生打女Grace亦相當有睇頭。

飾演超打得進化版人類Grace的麥肯絲戴維斯，是位加拿大的演員，最為人熟悉的相信是她在神劇《黑鏡》(Black Mirror)和2018年的《論盡爆煲媽咪》(Tully)的演出，絕對是未來備受注目的上位新星。

為了應付戲中的大量動作場面，麥肯絲戴維斯更特別去到德州接受嚴格的軍事特訓，身型相當紮實，與過往的形象很不同。（《未來戰士：黑暗命運》劇照）

裸體拍打戲都難唔到麥肯絲

麥肯絲戴維斯現年32歲，今次演出Grace這個經改造及進化的超級人類，身手甚至比T-800和Rev-9更敏捷，骨骼被注入超強物質，肌肉纖維紮實，就算受重擊都不會骨折。Grace腦部運作性能更強大，戰鬥力驚人強勁，全身注滿各種化學物質令她幾乎擁有不死之身。

為了這個角色，麥肯絲戴維斯更去到德州接受嚴格的軍事特訓，苦練高難度動作特技，才能應付戲中大量動作場面。

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身型高似 眼睛尤其迷人

麥肯絲戴維斯身型一流，在《未來戰士：黑暗命運》一出場就有裸體戰鬥的戲份，她早前接受訪問時就表示裸體拍動作戲，冇咁多束縛打得好爽，甚至更容易知道自己的不足，非常搞笑。麥肯絲戴維斯最殺食的都是高佻的身材，身高達178cm的她擁有一雙長腰，五官標緻以及一雙迷人的大眼睛，非常有氣質。

有樣有身材，同時帶點冰冷美人的氣質，近年有參演《銀翼殺手2049》，在《論盡爆煲媽咪》(Tully)飾演保母Tully，拍住查理絲花朗（Charlize Theron）也擦出不少火花，當時獲讚有不錯演出。