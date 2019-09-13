小丑回魂2影評：史提芬京自揭童年瘡疤　走出陰霾成就恐怖片經典

成長最可怕的樣貌是什麼樣子呢？一直覺得史提芬京的故事對於童年總有種不確定感的恐懼，這可能肇因於所有不快樂的童年，所以只要有人相伴，就自然而然願意快樂下去，童年時的夢魘是恐怖的小丑，用盡所有的恐懼也要吞噬你，我們無論怎麼逃脫，卻還是會因為一通電話，不小心跌入恐懼當中，到底該怎麼做才能擺脫，說是要勇敢面對，但哪有這麼簡單，要是失敗的話，所賠上的可能會是所有的人生。

首集《小丑回魂》叫好又叫座，更被視為恐怖片新經典。（《小丑回魂》劇照）

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如果說《小丑回魂》（It）背後象徵着是小孩們在面對校園霸凌、同儕壓力以及原生家庭的暴力，再添加不堪的性虐待與暴力，卻顯得十足傷感。很少有人知道，為了長大，必須付出多少代價。

《小丑回魂2》（It: Chapter Two）沿襲至前作，比較起原着小說《小丑回魂》，這兩部電影的氛圍更像是史提芬京的《伴我同行》（Stand by Me），成長從來不是一蹴可及，勇敢去面對，才會有獲得答案的可能。《小丑回魂2》是一群40歲出頭的中年人面對兒時夢魘，體會到必須真誠看待自己，就會知道自己是誰，當然「潘尼懷斯」（It／Pennywise the Dancing Clown）的恐怖幻術依舊了得，繽紛且華麗，帶領觀眾進入真實的噩夢，是火焰，是下水道，是嘉年華，等到退無可退的時候，才能夠獲得勝利。

《小丑回魂2》由占士麥艾禾主演。（《小丑回魂2》劇照）

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你對自己的童年有多了解呢？史提芬京大概恨透了自己的童年，但經過時間掏洗之後，又能夠發現其中的灼灼其華，我們也有過失敗的告白，有過討人厭的同學，有過絲毫不瞭解自己的父母親，有過一個人獨處的堤防，看着夕陽緩緩降落，赫然發現，原來我終究是一個人。但就在這麼糟糕的處境之下，《小丑回魂》接連兩集讓一群不出色的朋友們可以齊聚一堂，度過各式各樣的難關，即便他們可能恐懼，他們害怕，他們也有自己想過的人生，但到了最後，他們還是決定勇敢向前。

青春不就是一場荒謬的嘉年華會嗎？熱鬧、幼稚、令人難過，卻又在歡快後帶來不少感傷，然則《小丑回魂2》的邪惡小丑「潘尼懷斯」（標史卡斯格／Bill Skarsgård飾演）這次的恐怖幻術可能不見得有上次這麼好玩，但還是看得很令人愉快，整部電影能讓你迅速回顧第一集，又立刻掉入德利鎮的恐怖陷阱，近三小時的片長卻也不拖杳，好看極了。

【本文獲「白色豆腐蛋糕」授權轉載。】