深伏!Netflix《高草魅聲》延續史提芬京小說　一拍戲必變爛片魔咒

《高草魅聲》（In the tall grass）的故事講述一對姐弟貝琪（Becky）和卡爾（Cal），因為聽到一位男孩的呼救聲，奮不顧身進入草叢中尋找來源。然而，他們進去後卻發現怪事接二連三地發生，身陷永無止境的恐怖夢魘…

驚悚大師史提芬京（Stephen King）的小說赫赫有名，如果改編成電影一定會很好看的吧？但其實改編自他小說作品的電影真正有好口碑的沒有幾部，大多都是以負皮收場。接下來我要介紹的這部《高草魅聲》，我個人給的評價也不是太好，原因有很多，致命傷是故事前部份故弄玄虛，結果最終有點力道不足、顯得虎頭蛇尾。

按圖睇Netflix改編史提芬京驚悚電影《高草魅聲》劇照▼

+ 5 + 4 + 3

《高草魅聲》好看在哪裡？劇情吸引人，一片擁有自己意識的高草原，利用了高草原的特性創造出很多懸疑的地方，「在這草原當中進去了就出不來了」——這正是驚悚恐怖類型當中最常見的手法之一。首先，將主角困在一個無法逃出去的地方，這樣可以讓主角們有個明確的目標，那就是逃離這裡，那就不需要額外的安排主角的動機，相當簡單。

其次，就是得有一種邪惡，這種邪惡可能是被製造出來的、也很有可能是本來就存在的，像在電影當中那塊石頭就是一直存在的。（這也間接地告訴我們要擊敗這種超自然力量是不太可能出現的）第三就是人，利用人的缺陷成就了整個驚悚過程的安排。其實《高草魅聲》都有做到以上這三點，劇情不差，但也不夠好，很大一部分的原因是出在劇情有點讓人一頭霧水。

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《高草魅聲》劇照

在這個進去就離不開的高草原裡，進來的人似乎就會在草原中不斷輪迴打轉，從崔維斯（Travis）進來之後遇到貝琪與她的哥哥卡爾，透露出原來一開始他們二人進入草原已經兩個月都沒有消息了。崔維斯因為擔心而進來找他們，卻也讓自己陷入草原的謎團之中。

接着是時間軸，在草原當中的世界似乎走着一個輪迴，進入草原的人會週而復始的回到剛進入草原的時候，然後因為三組人馬進去的先後順序，才會一開始托賓（Tobin）在裡面喊救命，貝琪與卡爾進去救人，接着崔維斯進來遇到托賓，但托賓已經認識他了，最後是崔維斯叫喊着原本的托賓一家人，讓他們進來。（說真的這輪迴真讓人摸不透…）

接着是時間軸，在草原當中的世界似乎走着一個輪迴，進入草原的人會週而復始的回到剛進入草原的時候（《高草魅聲》劇照）

看一部電影，就是想搞懂它想說什麼。我很喜歡《高》片前半段營造出來的氣氛，因為你完全毫無頭緒但又被吸引進去，但後半段的劇情已經無法解釋故事究竟在說什麼。可以說，或許一開始的設定本來就不打算要向觀眾解釋，但不解釋反而讓我有種「你不知道該如何解釋」的感覺。

特別是結尾...摸了石頭之後就得到了超能力，可以將托賓送離開高草原，同時還阻止了電影一開始的貝琪與卡爾進去草原裡救人？救了他們兩個，我或者可以理解這故事是為了崔維斯這個人物的成長起伏而安排的（贖罪），但裡面的過程完全只能用荒唐兩個字來形容！這已經超越了懸疑的界線了，完全是老吹！

崔維斯在草原中的無限輪迴救了兩個人，我或者可以理解這故事是為了他的成長起伏而安排的贖罪，但裡面的過程完全只能用荒唐兩個字來形容！這已經超越了懸疑的界線了，完全是老吹（《高草魅聲》劇照）

正如前面所說，《高》片有好也有不好，好的是前半段氣氛到位，超想知道故事的全貌到底是怎樣，後半段牽強到底，沒打算解釋整個故事不打緊——最後還直接開大絕結束？最後的畫面在辛苦老半天的崔維斯身上，筆者看完笑了，怎麼能這麼草率地結束？《高草魅聲》整體看下來真的是一半好一半不好，但我卻無法推薦給對於這部片有興趣的觀眾，看來Netflix在原創電影的領域中得多加把勁了。

片名：高草魅聲 In the Tall Grass 導演：Vincenzo Natali 演員：Patrick Wilson、Laysla De Oliveira、Harrison Gilbertson、Rachel Wilson 類型：劇情、恐怖、驚悚 年份：2019 片長：101分鐘 推薦：7分

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