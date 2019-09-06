【復仇者聯盟4】未回歸角色生死未卜？女星打破傳聞：其實我未死

Marvel總裁凱文費吉（Kevin Feige）在今年的聖地牙哥動漫展（SDCC）以及D23博覽會（D23 Expo）上，陸續公開許多與Marvel電影宇宙（MCU）第四階段計畫有關的細節。但可惜的是，其中並沒有關於《蟻俠3》的消息。

而先前根據外媒傳聞，「蟻俠」保羅活特（Paul Rudd）透露下一集劇本已經完成，不過由於官方仍未釋出消息，一切都尚未證實。不過，在《蟻俠2：黃蜂女現身》（Ant-Man and the Wasp）飾演「鬼魅」（Ghost）的演員Hannah John-Kamen，近日在訪談中暗示了這個角色將會在未來MCU回歸。

「鬼魅」有機會在接下來的MCU電影再度現身。（《蟻俠2：黃蜂女現身》劇照）

「鬼魅」確實還活着

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers : Endgame）片尾可以看見「全員集結」的精彩畫面，不過就是不見「鬼魅」的身影，而近日在訪談中，飾演「鬼魅」的女星Hannah John-Kamen提到：「在MCU中，你必須要用鮮血與他們簽約，然後要把自己的嘴巴封緊⋯⋯我目前只能說鬼魅確實還活着。」

片尾可以看見「全員集結」的精彩畫面，不過就是不見「鬼魅」的身影。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

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的確，身為演員是不能輕易透露關於Marvel的任何一點資訊。不過光是聽到這句話，其實我們就可推斷，Hannah John-Kamen仍與Marvel有着合約，代表她未來將很有機會在MCU的作品中繼續回歸，她的故事也仍有很大的探討空間。而《蟻俠》接下來除了電影續集外，以影集的方式繼續延續似乎也是個不錯的方法？接下來只能等Marvel第五階段的最新消息了。

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