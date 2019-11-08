【Marvel】麥克雷法路建議變形俠醫新去向　總裁Kevin Feige贊成

在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）後，鐵甲奇俠、黑寡婦犧牲，但後者終在明年迎來她首部獨立作品，而有指前者仍會客串；雷神及鷹眼則迎來新作品，分別是《雷神奇俠4》及劇集《Hawkeye》，兩部作品都將在2021年上映。 至於美國隊長呢？基斯伊雲斯（Chris Evans）早表明會卸任這角色。最後只剩下去向未明的變形俠醫，近日麥克雷法路（Mark Ruffalo）終於開腔回應變形俠醫的新動向。

麥克雷法路飾演的變形俠醫在《復仇者聯盟4》後去向未明。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

麥克雷法路在接受外國傳媒《ET Online》訪問時，首次開腔回應變形俠醫的新動向。他表示：「你知道嗎？我想跟一些新角色在一起。也許能成為新及年輕角色的導師。」在旁的Marvel Studios總裁Kevin Feige聽罷，隨即附和他說：「好提議，這是好提議。」

Marvel Studios總裁Kevin Feige（右）及麥克雷法路早前齊齊接受《ET Online》訪問，後者還談及變形俠醫的新去向。（網上擷圖）

麥克雷法路這句說話，讓外媒猜測，他最大機會就是在劇集《She-Hulk》出現。由於在《復仇者聯盟4：終局之戰》後，Bruce Banner是Smart Hulk型態，即是漫畫中的Professor Hulk型態。因此最大機會是Bruce Banner把她的表妹Jennifer Walters變成女變形俠醫。除此之外，在《She-Hulk》劇集中，Bruce Banner還會成為女變形俠醫的導師，教導她如何成為女變形俠醫。所以相信麥克雷法路口中的「新角色」就是Jennifer Walters。

這一幕應該是變形俠醫繼在《復仇者聯盟》中狂拋洛基落地下後，大家最深刻的其中之一。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

在Marvel原著漫畫中，Jennifer Walters是Bruce Banner的表妹。由於Jennifer Walters的父親是一名警官，因此有不少黑幫仇家。最終，黑幫為了報復，把Jennifer Walters重創。由於她身受重傷，急需輸血。可是，醫院血庫缺血，最終她接受了Bruce Banner受伽瑪射線所輻射的血液。輸血後的Jennifer Walters，其身體出現突變，成為女變形俠醫。變形俠醫除了要照顧Jennifer Walters外，還有其他年輕超級英雄，相信變形俠醫在未來的MCU作品仍有一定重用。