【Marvel】曾欲推《新變形俠醫》續集　愛德華諾頓爆計劃落空原因

當年愛德華諾頓（Edward Norton）與Marvel Studios合作拍攝《新變形俠醫》（The Incredible Hulk），可惜最後不歡而散收場，雖然他已離開多年，但仍然沒有放棄炮轟Marvel Studios的機會。 在最新的《紐約時報》（The New York Times）訪問中，愛德華諾頓又再談及與Marvel Studios合作的經歷，原來當年幾乎推出《新變形俠醫》的續集，但卻取消收場，甚至換上麥克雷法路（Mark Ruffalo）頂替。究竟發生什麼事？

《新變形俠醫》當年時Marvel電影宇宙第二部作品。（《新變形俠醫》劇照）

愛德華諾頓早前接受外國傳媒訪問時，除了談及過往經典作品，如《搏擊會》（Fight Club）及《野獸良民》（American History X）外，還特別提到與Marvel Studios合作拍攝《新變形俠醫》時的紛爭。原來當初Marvel Studios有意為《新變形俠醫》推出續集，但最終難以就續作合作內容達成共識而分道揚鑣，更換上麥克雷法路頂替他。

愛德華諾頓原本是Marvel電影宇宙的變形俠醫，但最後換上麥克雷法路頂替其工作。（《新變形俠醫》劇照）

愛德華諾頓向《紐約時報》（The New York Times）表示，他與Marvel Studios決裂的原因是基於《新變形俠醫》續集的創作上出現分歧，他提意讓續集變得更黑暗及嚴肅，類似基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）的《蝙蝠俠》三部曲，「我向他們提出了兩幕劇，第一幕是變形俠醫的起源及Bruce Banner能夠控制變形俠醫，成為有意識的夢想家，可以獨自完成任務。」

愛德華諾頓續指出，Marvel Studios一度非常支持這個提議，稱：「那就是我們想要的！」，可是最後卻沒有推出這暗黑風格的變形俠醫。

「鐵甲奇俠」羅拔唐尼在片尾登場，打算找變形俠醫組成復仇者聯盟。（《新變形俠醫》劇照）

雖然如此，愛德華諾頓表示與Marvel Studios總裁Kevin Feige並沒有出現芥蒂：「我和Kevin Feige相處融洽，我做得很開心。」他續指出，與Marvel Studios曾就《新變形俠醫》的續集有多次討論，並獲得積極回應，退出的原因是因為不想被綁死：「Kevin Feige有他自己的想法，而且非常了不起，但我不想花時間在這類型的電影上。」