【奧斯卡2020】呢個迪士尼角色竟然報名爭影帝　男演員獎競爭激烈

迪士尼昨日（7日）公布報名來年奧斯卡頒獎禮的片單，5部作品包括《復仇者聯盟4》（Avengers: Endgame）、《阿拉丁》（Aladdin）、《反斗奇兵4》（Toy Story 4）、《獅子王》（The Lion King）以及《魔雪奇緣2》（Frozen 2）。

「鐵甲奇俠」羅拔唐尼轉戰男配角，但面對強勁對手，最後五強都未必入到。（電影劇照）

之前曾有消息指迪士尼為《復仇者聯盟4》的「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）報名最佳男主角，現確定退而求其次參戰最佳男配角，反次改派另一個角色參戰影帝，究竟係邊個？

迪士尼派為「辛巴’」配音的Donald Glover出戰影帝。（電影宣傳照）

這個關鍵人選竟然係為《獅子王》「辛巴」（Simba）一角配音的Donald Glover！實在令不少人跌破眼鏡，事關來屆奧斯卡影帝競爭相當激烈，單憑把聲能否突圍而出？大家不妨先看以下已報名參戰的演員名單來衡量一下：

+ 6 + 5 + 4

另外，與羅拔唐尼爭最佳男配角的對手都十分強勁，點擊下圖睇睇：

+ 5 + 4 + 3

順帶一提，在2013年的羅馬影展上，施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）就憑於《觸不到的她》（Her）聲演人工智能程式「Samantha」一角而勇奪影后，證明單憑把聲都可以奪獎，Donald Glover並非完全冇機會。而施嘉莉本人今年主演的《Marriage Story》獲激讚，被視為來年奧斯卡影后大熱！