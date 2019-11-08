【復仇者4】迪士尼幫羅拔唐尼轉戰奧斯卡男配　搵齊7位英雄陪跑

早前迪士尼（Disney）方面公布為了Marvel Studios《復仇者聯盟4︰終局之戰》（Avengers: Endgame）報名參加競選12項奧斯卡獎項，不過當中沒有一項是為任何一位演員報名，而「鐵甲奇俠」（Iron Man）羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）更講到明是自己唔想選最佳男主角，今次迪士尼出辣招務求要將他再次帶入奧斯卡殿堂。

明明早前羅拔唐尼先話自己唔想選奧斯卡，未知迪士尼是否用大量人物報名「配角」獎項令他就範。（影片截圖）

除了早前迪士尼在網站上公布的12個獎項，其中只包括技術獎項、沒有報名演技類獎項，但近日迪士尼似乎回心轉意再次更新了名單，為一眾演員報名！

當中包括報名競選「最佳男配角」羅拔唐尼、「美國隊長」（Captain America）基斯伊雲斯（Chris Evans）、「變形俠醫」（Hulk）麥克雷法路（Mark Ruffalo）、「雷神奇俠」（Thor）基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）、「鷹眼」（Hawkeye）謝洛美維納（Jeremy Renner）、「魁隆」（Thanos）佐斯布連（Josh Brolin）、「蟻俠」（Ant-Man）保羅活特（Paul Rudd）和「戰爭機器」（War Machine）Don Cheadle。

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而女角方面迪士尼都有安排，包括「黑寡婦」（Black widow）施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）、「小辣椒」（Pepper）桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）、「Gamora」素兒莎丹娜（Zoe Saldana）、「涅布拉」（Nebula）Karen Gillan和「Marvel隊長」（Captain Marvel）貝兒娜森（Brie Larson）。

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