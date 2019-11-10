【未來戰士黑暗命運．影評】致敬位多到數唔哂！忠實影迷先會明

占士金馬倫（James Cameron）早在拍完《真實謊言》（True Lies）後就計畫想拍《未來戰士3》（Terminator 3：Rise of the Machines），無奈他並沒有擁有該系列的完整版權，外加他還有一部從小就想拍的偉大電影叫做《鐵達尼號》（Titanic），只好暫時擱置。

占士金馬倫在拍完《真實謊言》後就計畫想拍《未來戰士3》。（《未來戰士3》劇照）

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等到拍完折騰他大半性命的《鐵達尼號》之後，他也暫時沒什麼興趣，直到28年後才以監製及編劇的《未來戰士：黑暗宿命》正式回歸。《未來戰士：黑暗命運》（Terminator: Dark Fate）一如占士金馬倫對於未來科技的愛恨錯綜，故事架構上近似於《未來戰士續集》（Terminator 2: Judgment Day），故事確實充滿眾多致敬，一如反派Rev-9初登場時，收音機的配樂是Dwight Yoakam〈Guitars and Cadillacs〉，這跟當年《未來戰士續集》T-800初登場的歌曲一模一樣。

「Carl」車上的電話號碼是512-1984，呼應《未來戰士》當中T-800首度登場的時間點是1984年5月12日。《未來戰士》首兩集都有出現狗對終結者機器人狂吠的畫面，但這一回人性化的Carl甚至還養了狗。然則《未來戰士：黑暗宿命》開宗明義的表明，這就是致敬，就是要讓老影迷們回味當年的末日宿命，無論是T-800（阿諾舒華辛力加飾演）或是Sarah Connor（蓮達咸美頓飾演），他們都老了，他們臉上寫著滄桑，為什麼拯救世界之後，所有美好的和平都與自己無關，他們是默默的英雄，自此無人理會。

但是世界不會這麼簡單，還是會需要他們，即便他們有多麼痛苦，也必須出來迎接自己的宿命。而當仇恨介入了宿命，這一切是否有答案，鬥爭了大半輩子，以為不是你死就是我活，沒想到最悲慘的人生，就是獨自在太陽底下開著車，渾渾噩噩活下去，等待世界末日隨時隨地的到來。

無論是T-800或是Sarah Connor，他們都老了，他們臉上寫著滄桑。（《未來戰士：黑暗命運》劇照）

故事還有可能更好嗎？或許《未來戰士：黑暗宿命》整部電影的精華，更在於占士金馬倫透過新銳導演添米勒（Tim Miller）的手中，展現自己較為時不我予的浪蕩感，也是一種中年危機，世界一直變，我卻只能活在過往時代了，外頭這麼亂管不了囉，就讓人類自己去亂吧，我們只能拖著疲累又老邁的身軀，度過一天是一天。然則《未來戰士：黑暗命運》就是因為這樣才展現迷人，老英雄的一句「我不會再回來了I won't be back」，像是堅決的告別，從此以後，幸福就交給你們了，我會用自己的生命，犧牲到最後一刻，給你們更好的未來。

阿諾舒華辛力加一現身即時令不少影迷大為感動。（《未來戰士：黑暗命運》劇照）

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演到這裡，熱血激昂也慢慢柔化成了暖情，雖然世界沒有更好，沒有像是《未來戰士續集》另一個隱藏結局那樣，審判日沒有到來，John長大後從政，Sarah與John過著幸福快樂的日子，他們沐浴在陽光下，不知秦漢，無論魏晉。跳脫於時間之外，在無限的平行時空輪迴底下，也是一種美好了，人生無論往哪個方向走，不變的都是Sarah康納以及T-800的堅毅勇敢，我也好想要變成那樣，一起加油，就算我會回來，就算我不會回來。宿命，是從人的心裡活出來的，一切才剛剛開始。

【本文獲「白色豆腐蛋糕」授權轉載。】