【未來戰士】周星馳吳孟達惡搞成經典　仲有三級版大戰女優慘被刪

《未來戰士》系列踏入35周年，今年再拍出第六集《未來戰士︰黑暗命運》，阿諾舒華辛力加全面回歸出戰。其實這套經典一直有影響香港電影創作，作為港產片電影迷，輕輕鬆鬆都數到周星馳的《家有囍事》、《破壞之王》及《逃學威龍2》均有出現。但你又記唔記得後來有部港日合拍作品，唔單止有日本AV女優吉澤明步演出，仲邀請到一位神級男優外援出征，直頭係上到國際層面。

阿諾舒華辛力加今年剛滿72歲，仍然寶刀未老。（《未來戰士：黑暗命運》劇照）

呢個阿諾豬華生力啤造型，永遠記得。（《家有囍事》劇照）

《家有囍事》阿諾豬華生力啤

周星馳在《家有囍事》（1992）飾演的常歡，冇一刻正經過，就算追女仔都係貪玩，直至遇到真愛何里玉（張曼玉 飾），好想認真去愛一次，但就一直被何里玉嫌佢冇安全感。結果佢諗到梳個靚頭，扮當年的超級英雄「未來戰士」，加埋騎著電單車的黑皮褸，成功征服何里玉。而當時星爺就幫大隻佬改咗個花名「阿諾豬華生力啤」，結果被阿玉掌摑。

呢個髮型仲keep到去結婚。（《家有囍事》劇照）

當日達哥都有講出金句︰「Follow Me！」（《逃學威龍2》影片截圖）

《逃學威龍2》邊個主任瞓咗響度？

同年，《逃學威龍2》入面都有未來戰士登場，不過今次唔係星爺，而係當年好拍檔吳孟達（達哥）。戲中二人潛入國際學校做臥底，星爺做學生，達哥就做訓導主任。當恐佈份子行動時，二人分別化身飛虎隊同未來戰士。以達哥身型穿上皮褸已經好笑，仲要唔夠力幫支雷明登上彈，要靠單手Chok呢下小動作都夠好笑。更正係當星爺問同學見唔見訓導主任去咗邊？同學答︰「邊個主任瞓咗響度？」好正！

+ 9 + 8 + 7

何金銀的出場，跟足《未來戰士》畫面。（《破壞之王》影片截圖）

《破壞之王》認唔認得老笠你個樣個人個人樣呀？

星爺飾演的何金銀，生性善良冇機心，但就一直被人烚。開場不久他就因為幫助一個因貧困而打劫他的人，甚至將全身衣服都贈予對方。何金銀為免被指露體狂，於報定案，可惜警察完全唔信佢講嘅嘢，唔單止問佢︰「認唔認得老笠你個樣個人個人樣呀」，仲Call台話喺街口發現一名露體狂，懷疑有輕度弱智兼阻差辦公，真係冇陰功呀！

+ 6 + 5 + 4

電影找來AV男神，「神之手」加藤鷹參與。（《蜜桃成熟時33D》影片截圖）

《蜜桃成熟時33D》加藤鷹神手加持

《未來戰士》之經典，是去到2011年的港產片都照舊惡搞，大家仲記唔記得有套三級片叫《蜜桃成熟時33D》，雖然係低成本製作，但都請來知名的AV男神「神之手」加藤鷹，以及一代女優吉澤明步參與演出。電影講到兩位從2046年Xucker星來到地球的加藤鷹，要捉回吳晴晴飾演的未來，要滅絕人類的完美基因。電影難得找來兩位AV界巨人參與，當然要度一些話題場口，不過其中一幕講加藤鷹身穿警察制服，強暴穿校服的吉澤明步，但由於驚制服方面令人有過份聯想，最終拍完都被逼刪走，無緣跟大家見面。