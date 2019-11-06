【未來戰士專訪】阿諾、蓮達咸美頓互笠高帽　選最愛對白係呢句…

阿諾舒華辛力加 （Arnold Schwarzenegger） 、蓮達咸美頓（Linda Hamilton）重返《未來戰士》系列續集《未來戰士：黑暗命運》（Terminator: Dark Fate）。從1984年的《未來戰士》首集開始，2人合作長達35年，他們接受專訪時還不時對望互說感謝，阿諾讚蓮達是「真正的女英雄」，琳達也回應「沒有你，我無法做到這麼多」，展現深厚情誼。

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《未來戰士》孕育出眾多經典台詞，阿諾笑稱最愛的台詞應該是「Hasta la Vista, Baby」（意思是西班牙文的後會有期，寶貝），覺得這句話很有趣。蓮達咸美頓則說自己最愛的台詞就是阿諾常說的一句：「I'll be back」（我會回來），但她苦練這句台詞多次，就是希望能念出自己的風格，不要太像阿諾。

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阿諾與蓮達回憶起彼此初次相會的畫面，阿諾說他與琳達在拖車上化妝，就看到蓮達自動自覺地進行高強度的動作訓練，還練出結實身材，讓他超佩服：「我告訴自己要更努力，才能跟得上她。」蓮達則說她第一次看到阿諾扮演終結者機器人「T-800」時非常驚嘆，「我的天啊，他是最佳人選！」

阿諾舒華辛力加今年剛滿72歲，蓮達咸美頓則是63歲，不過兩人寶刀未老，早從開拍前一年就積極健身訓練（《未來戰士：黑暗命運》劇照）

阿諾舒華辛力加今年剛滿72歲，蓮達咸美頓則是63歲，不過兩人寶刀未老，早從開拍前一年就積極健身訓練，為了讓自己維持最完美狀態，阿諾霸氣表示︰

我也許老了，但我是個動作片演員，所以我會持續訓練自己，隨時隨地都要做得更好。 阿諾舒華辛力加

提及最想合作的亞洲演員，阿諾不免俗提到曾合作多次的好友成龍，他稱讚成龍一直是個很厲害的動作片演員，喜劇風格也很強烈，如果他加入下一集的 《未來戰士》，一定會很精彩，蓮達在旁也極為認同，點頭附和說：「成龍絕對是最棒的選擇。」

提及最想合作的亞洲演員，阿諾不免俗提到曾合作多次的好友成龍（《龍牌之謎》拍攝花絮）

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