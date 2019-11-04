【未來戰士】科技與電影成功結合　加拿大電影人變真人版未來戰士

荷里活大導演占士金馬倫（James Cameron）在1984年帶來科幻電影《未來戰士》（The Terminator），戲中阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）飾演的T-800來自2029年，其眼球發出的紅光，成為人工智能的標記之一。 沒想到，《未來戰士》真人版會在現實生活中出現，雖然他沒有要殲滅的對象，而且更不是刀槍不少。然而他在成為《未來戰士》真人版的背後，原來隱藏兒時一段慘痛經歷。

阿諾舒華辛力加主演的《未來戰士》風靡全球，沒想到也因此促成Rob Spence的「相機眼睛」。（《未來戰士》劇照）

後座力使他失明

Rob Spence是一位來自加拿大的獨立電影工作者，他在9歲時，因為一次槍擊意外，讓他右眼失去部分視力，成為了《未來戰士》真人版的。他當時在愛爾蘭探望祖父，某天他拿著獵槍在草原上嬉戲。本來瞄準牛糞射擊，沒料到開槍的後座力太強，讓他的右眼嚴重受創，近乎失明。他在2017年接受雜誌《Vice》訪問時重提這悲劇。「我的頭靠在槍上，就像電影中到牛仔那樣。」他續稱：「開槍後的後座力使我的面部受傷，當時我並沒有完全失明，右眼仍然有視力。」

阿諾舒華辛力加飾演來自2029年的T-800，負責奉命殲滅目標人物。（《未來戰士》劇照）

可是那次重傷，使Rob Spence的右眼失去深度知覺及周邊視覺，並變得非常笨拙，有時甚至會不小心推翻雜貨店的貨架。在2007年，他與Albert Nerenberg拍攝紀錄片《Let's All Hate Toronto》時，右眼開始腫脹及眼角膜惡化。當時眼科醫生跟Rob Spence稱：「必須換走受傷的右眼球。」就在那時，Rob Spence開始研究「相機眼睛」，並稱：「為何不試試玻璃以外的東西成為眼球。」

Rob Spence右眼球發出紅光，看似未來戰士。（Rob Spence Instagram 圖片）

在2008年，他獲麻省理工學院教授Steve Mann協助，成功自創「相機眼睛」，並在2009年完成裝崁，他還笑稱自己是「Eyeborg」，而這個壯舉被《時代雜誌》評為2009年最佳發明之一。而這個「相機眼睛」裝置，成本大約13萬美元。「相機眼睛」內置無線攝錄機、細小的電路板、短片傳送器及可充電的微型電池。雖然「相機眼睛」可以紀錄Rob Spence所看到的一切，但卻不連接他的視覺神經，所以他不能夠透過此觀看事物。他在2011年還推出短片《Deus Ex: The Eyeborg Project》，就是紀錄他右眼所見的事物。

「相機眼睛」正在充電當中，最多可以拍攝30分鐘。（Rob Spence Instagram 圖片）

雖然Rob Spence成功把科技與人類結合，但卻惹來群眾質疑，認為他這樣做是侵犯別人的私隱權。可是，Rob Spence反駁指這根本不存在侵犯別人的私隱權，並稱：「我的攝錄機不能長時間使用，當攝錄機錄製時，紅色的LED燈會提醒其他人。」雖然如此，但Rob Spence補充指，在未經授權錄製的道德界線下，他仍然會採取保護措施，以免讓其他人感到被侵害。