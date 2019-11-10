盤點10套唔敢睇第二次的電影　每套都包你喊到撕心裂肺

平日返工、返學太辛苦，生活迫人又很壓抑？想抒發情緒的話，不如看一部感人的電影，讓自己可以嚎哭一場。以下嚴選十套催淚到不敢看第二次的電影，保證一定會喊濕幾卷紙巾。

《十二夜》講述一班流浪狗的遭遇，喜愛動物的一定會喊到死去活來。（《十二夜》劇照）

有些電影好看到影迷可以睇完一次又一次，但有些電影卻讓人不敢翻看第二次，講緊的並不是爛片，而是一些沉重到不行的作品，以下這10部作品又有否曾經能你哭過死去活來呢？

第10位，《十二夜》

這是一部台灣紀錄片，2014年在香港上映。電影由小說家九把刀監製、Raye執導。電影講述在台灣，被關進動物收容所的流浪狗如果最終沒有人認養，牠們的生命就只有短暫的十二天。

電影在員林收容所進行拍攝，實地記錄在收容所裡的流浪狗12天的「血淚過程」，希望藉此能夠讓社會大眾，更加了解並關心這些流浪動物的命運，也想傳達「領養，不棄養」的觀念。這部片保證會看到大家哭不出聲，尤其喜愛動物的朋友要準備多幾包紙巾。

第9位，《KANO》

一部在2014年上映的台灣電影，故事勵志又熱血，主要描述台灣在日治時期，關於嘉義農林棒球隊的故事。

電影講述一支由原住民、日本人與漢人所組成的嘉義農林棒球隊，原本實力貧弱一勝難求，但在新教練近藤兵太郎指導之下，拿下全島冠軍並遠征第17屆夏季甲子園大會的故事。故事勵志同時也有很多感人情節，棒球隊由一隊被日本人鄙視球隊，面對一次又一次的失敗，透過嚴格訓練和一顆堅定求勝的心，向「進軍甲子園」為目標，喊濕幾張紙巾沒有難度。

另一部爆喊電影就是《秋田犬八千》，也是一部關於狗狗和人類之間的電影。（《秋田犬八千》劇照）

第8位，《秋田犬八千》

這是一部在2009年的美國電影，故事改編自日本1923至1935年間的真人真事，忠犬八公的故事。

電影《秋田犬八千》改編自八公的故事，以東京澀谷車站為主要發生地，一個東京大學農學部教授上野英三郎，飼養了一隻名為「八千」的秋田犬。每天八公都會在家門目送上野教授上班，並且在傍晚的時候到澀谷站去迎接主人下班。可是一年多後，上野教授突然因腦溢血去世，但八公犬依然每天到澀谷站等候主人歸來，直至因病死亡，一共等了十年。現時澀谷車站前著名的忠犬八公像，也就是為了紀念八公，在1934年建成的。

另外，還有7部電影上榜，第一位保證能令你喊到收唔到聲。



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