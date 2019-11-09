【哈利波特】馬份分享近照對比圖　網民心痛：髮線再後移似40幾歲

英國作家J·K·羅琳（J. K. Rowling）的小說《哈利波特》，由2001年開始拍成電影，數數手指原來已經有18年，當年一班童星演員也因此在全球爆紅。 其中，飾演反派馬份的湯姆費頓（Tom Felton），不羈的形象尤其受到女生歡迎，可是，近年他卻成為童星崩壞的代表，最近一張曝光的新相更再令網民慨嘆「他又老多十年」，但原來他快速衰老的原因，可能是跟馬份這角色有關。

《哈利波特》由2001年開始拍成電影，數數手指原來已經有18年，一班童星演員也因此在全球爆紅。（Twitter圖片）

網民：走流浪漢的風格嗎？

英國男演員湯姆費頓，童星時期就加入演出《哈利波特》，飾演反派的他卻很受影迷歡迎，當年有粉絲更自發印上「馬份是我的男朋友」的T恤，甚至令J·K·羅琳都講笑話要責怪湯姆費頓演出得太有魅力。

不過，現年32歲的湯姆費頓長大後卻與男神的稱號愈走愈遠，事關他經常被拍到外出時都不修邊幅，甚至有網民取笑他是在流浪漢的風格，為他的老化速度所驚訝。

當年有不少粉絲都很迷戀這個壞男生馬份。（網上圖片）

近日，湯姆費頓貼出一張新相，又再次令網民熱議。相中可見湯姆費頓與年輕時期的「馬份」合照，對比之下完全看得出歲月的痕跡，湯姆費頓已經不知不覺成為了一個有髮線後移、有抬頭紋、留有鬍鬚的中佬。連湯姆費頓本人都留言寫道，「可惡的歲月」慨嘆時光飛逝。

有網民直指相片中的湯姆費頓睇起來似係一個流浪漢與他心愛的角色（即馬份）合照，直指他的外形似足一個家道中落的人。

原來湯姆費頓近年衰老得這樣快速，可能跟當年的演出有莫大關係。（劇照）

蒼老原因同「馬份」這角色有關？

不少影迷看到都表示「馬份」的髮線後移得愈見嚴重，有人提議他倒不如剃光頭，又話「直頭似40幾歲」。但其實湯姆費頓當年為了演出「馬份」這角色，多年來一直要定期把深啡的頭髮染成白金色。在拍攝《哈利波特》系列電影期間，他至少每星期都要把頭髮和眉毛染淺色，所以現在髮線的問題很大可能也是受到角色影響，都真係為藝術犧牲！

點撃即睇「馬份」迅速變老的過程：