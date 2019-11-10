【安眠醫生】《閃靈》可愛童星14歲息影　33年後驚喜客串演出續集

由史丹利寇比力克（Stanley Kubrick）執導；積尼高遜（Jack Nicholson）主演的《閃靈》（The Shining），電影在1980年上映時口碑褒貶不一，但隨後幾十年間，電影愈來愈收歡迎，還成為全球最具影響力的恐怖電影之一。當時在《閃靈》中飾演兒子Danny Torrance的Danny Lloyd，在約40年後，他都回來客串續集《安眠醫生》（Doctor Sleep），粉絲又認得出他嗎？

Danny Lloyd拍攝《閃靈》時只有5歲，但憑可愛的模樣及出色的演技，成功俘虜影迷的心。（《閃靈》劇照）

《閃靈》在1980年上映至今，電影仍然為人津津樂道。除了積尼高遜那幕經典斧頭劈門及雙胞胎女鬼外，飾演Danny Torrance的Danny Lloyd都讓人印象非常深刻。拍攝時只有5歲的Danny Lloyd，憑可愛的模樣及出色的演技，成功俘虜影迷的心。可是他卻在14歲時選擇息影，回歸平淡。從IMDb可以見到，其實他在1982年拍畢電視電影《Will: The Autobiography of G. Gordon Liddy》後，都沒有推出新作品。直到今年上映的《安眠醫生》，Danny Lloyd才回歸客串，絕對是非常驚喜。

《閃靈》由積尼高遜及Danny Lloyd主演。（《閃靈》劇照）

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當時曾流傳Danny Lloyd未能再上大銀幕的原因，是因為他在逃避《閃靈》，甚至傳出消息，指他認為《閃靈》毀掉其人生。而Danny Lloyd在2013年罕有接受《紐約每日新聞》訪問，回應有關消息，指他當年其實一直都想繼續演戲。他稱：「我很高興我有份演《閃靈》。對我來說，這不是一個差的經歷。這只不過不是一個成功的結果，於是我決定做回一個普通的小孩。」他續指出：「我們曾一直嘗試了好幾年，但幾乎從沒成功過。直到我上高中時，我在14歲時選擇息影…我現在過著正常的生活，當我公開露面時，其他人根本不認識我。」

伊雲麥葵格在《安眠醫生》中飾演成年版Danny Torrance。（《安眠醫生》劇照）

如今47歲的Danny Lloyd，是4名孩子的父親，目前在肯塔基州一間社區學院擔任生物學教授，而他在讀大學期間，還曾成為豬農。他回想當時拍攝《閃靈》的點滴，指積尼高遜及Shelley Duvall對他都很友善。他續解釋當年參演《閃靈》的原因，指出原來當年父親聽到電台找演員試鏡，於是他父親就把其照片送過去，之後史丹利寇比力克的助手致電，稱Danny Lloyd獲得角色。

Danny Lloyd自嘲自己是一個普通大叔。（網上圖片）

至於今次《安眠醫生》，雖然不是飾演長大後的Danny Torrance，只是在棒球場一幕客串棒球觀眾。他自嘲現在的他已經變成一個普通大叔，並表示他最大的兩名孩子曾毫不留情地嘲笑他在《閃靈》中的髮型。他還指出：「當年劇組曾答應我，在電影拍攝完結後，會把那三輪車送給我。結果我在家裡等了很久，那三輪車從沒有送來。」戲中他與「手指」Tony對話時手會跟著動，原來是Danny Lloyd的提議，年紀小小的他已經非常聰明。