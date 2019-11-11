【半支煙】謝霆鋒最真摰演出　兩大美女少少戲份大大搶鏡

20年前、九十年代尾，是港產片開始走下坡的時候，但仍有不少出色作品面世，當中包括由葉錦鴻執導的《半支煙》。 以混沌的旺角街頭作背景，古惑仔與過氣古惑佬的相遇，交織出一段地踎浪漫故事，當年只有19歲的謝霆鋒還未Chok到入骨，真摰演繹更為動人。

金燕玲飾演的老妓女亦十分有戲。（電影劇照）

故事講述謝霆鋒飾演的「煙仔」是個名不經傳的古惑仔，有日遇上從巴西回流的過氣古惑佬「下山豹」（曾志偉飾），患上老人痴呆症的他，一心在病發前找回當年的夢中情人，聲稱會給予豐厚報酬讓煙仔幫助他。原來當年下山豹與九紋龍為了一名舞女大打出手，事後下山豹敗走巴西，多年來保存著舞女吸過的半支煙。

滿口謊言唯一對夢中情人的愛最真誠，算得上是男人的浪漫。（電影劇照）

重溫《半支煙》的精彩場面

+ 9 + 8 + 7

煙仔的母親是一名妓女，他自出生起沒見過父親，亦從不知道父親的身份，他不相信愛情，為了錢才協助下山豹。雖然是個沒出息的小混混，但煙仔心地善良，對女人亦有情有義，後來雖然揭發下山豹謊話連篇，但始終被對方對夢中情人的執著而感動，最終成功找到舞女阿南，讓下山豹一圓多年心願。

鮑德熹鏡頭下的旺角很有味道。（電影劇照）

在奧斯卡得獎攝影師鮑德熹的鏡頭下，將骯髒擠迫的旺角街頭拍出另有一番味道，劇情帶點超現實，但當中涉及的親情、友情與愛情都感動人心，有些細節位足以令人回味，兼任編劇的葉錦鴻花上不少心思。曾志偉演出固然精彩，更獲得金像獎影帝提名，而稚氣還未退的謝霆鋒的表現亦予人驚喜，對比當紅之年的面容扭曲，在《半支煙》對喜怒哀樂的拿捏更自然舒服，整體來說是一部不時想翻睇的小品。

兩位當年狀態大勇。（電影截圖及劇照）

「警花」陳慧琳與「舞女」舒淇

+ 5 + 4 + 3

值得一提的是，舞女「阿南」由女神舒淇飾演，像夢一般的不老地存在，為電影增添幾分淒美，一身黑色禮服配上曲髮與紅唇，盡顯魅力。而戲中「煙仔」一直偷拍暗戀的警花由陳慧琳飾演，片尾終極登場，亦令觀眾驚喜不已，兩大美女的少少戲份，為電影生色不少。