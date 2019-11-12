【我愛777】台灣美女天心凍齡有術　性感花瓶成功轉型變視后

90年代尾至2000年初，港產片界曾流行特工題材熱潮，20年前就有一套《我愛777》上映，講述女特工舒淇如何縱橫這個神秘又危險的行業。 除舒淇外，片中還有一位來自台灣的女神級人物參演，她就是金鐘視后天心，當年的她仍被定型為性感花瓶，用演技去證明自己是外貌與實力兼備。

天心唸高中時已獲睇中拍廣告。（天心Instagram）

現年44歲的天心，畢業於被視為藝人搖籃的台北華岡藝校，起初主修舞蹈，後來轉讀戲劇科，由於外型出眾，早於高中二年級時便成為廣告模特兒，成為加入演藝圈的契機。當上演員之前，天心曾推出過唱片，到高中畢業時已成為劇集女主角，後來更歌、影、視三棲發展。

天心在《決戰紫禁之巔》與張家輝大講不文對白，是不少影迷的集體回憶。（影片截圖）

90年代中至尾，不少台灣女星獲邀到香港拍戲，大家較熟悉舒淇、徐若瑄及林熙蕾等，而天心就於1999年來港拍攝《我愛777》。同片女主角是在港發展得順風順水的舒淇，而天心跟她是小學同學，相隔多年後合作拍戲，相當有緣。天心在港發展平平，拍過的作品不多，觀眾應該較記得她在《決戰紫禁之巔》跟張家輝大講意淫對白，到2006年終於當上女主角，拍了套性感動作片《魔鬼天使》，但製作粗劣，沒幾多人記得。

天心在《我愛777》中戲份不多，存在感不大。（電影截圖）

重溫天心在《決戰紫禁之巔》的演出

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天心曾推出過兩本性感寫真，被封為女神。（網上圖片）

性感身材令天心一直局限於花瓶角色，但她一直嘗試擺脫這個框框，2011年她憑著劇集《我的完美男人》中的女強人角色，奪得第46屆金鐘獎視后，入行近20年終於吐氣揚眉，到今時今日仍片約不斷，擺脫了花瓶的枷鎖，演藝事業之路走得更遠。

天心遇上韓國Oppa，打破她的不婚之心。（天心Facebook）

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外型姣好加上性格爽朗，女神級的天心多年來不乏裙下之臣，情史相當豐富，但出身自單親家庭的她，過去很多年都抱著不婚主義過活，直至3年前拍攝電影《閉嘴，愛吧》時認識了韓國攝影師金英敏，二人交往僅一個月，便令天心產生想嫁的念頭。雖然二人言語不通，平日又聚少離多，但天心說另一半對她真誠，價值觀很接近，自覺找到了對的人，結果交往了4個月便決定閃婚，美麗又獨立的天心，原來最渴求的不是金錢與外貌，而是一顆真心。