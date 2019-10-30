【犯罪現場．影評】警民關係影響投入度　往後香港點拍警匪片？

警匪片是港產片其中一個最重要的片種，多年來有過不少經典。新作《犯罪現場》由馮志強編導，古天樂、張繼聰、姜皓文、宣萱和顏卓靈等人主演，卡士港味十足，劇情或多或少有反映現實，不會太公式化，影迷應該都會收貨。不過，面對近日社會運動、警民關係的急劇轉變，絕對會影響大家觀賞時的投入度，甚至會懷疑這部會否是最後一部港式警匪片？ （以下含劇透，請斟酌閱讀！）

電影講述一次劫案後，劫匪開始逐個被殺，故事則由警察、劫匪及劫案受害人三條線索講起。（《犯罪現場》劇照）

《犯罪現場》講述一名珠寶劫匪（吳浩康 飾）伏屍工廈單位內，所有贓物不翼而飛，警方斷定事件是群匪分贓不均，嫌疑最大的鎖定是匪幫首領汪新元 （古天樂 飾）。警官葉守正 （姜皓文 飾）率領警員林法樑 （張繼聰 飾）及少梅 （顏卓靈 飾）展開調查，確定與三個月前的「利新珠寶劫案」有關，隨著其他劫匪相繼遇害，林法樑逐漸發現案中有案，似乎一連串懸疑事件都是有人在幕後策劃。

古天樂這次演繹劫匪頭目汪新元，亦正亦邪，能夠演出角色的神髓，整體表現準繩。（《犯罪現場》劇照）

姜皓文要「私了」

古天樂飾演的劫匪汪新元亦正亦邪，聯同同黨凌文龍、李璨琛、吳浩康及張松枝到「利生珠寶行」打劫後，有手足被殺害令他怒火中燒，誓要找出真兇。那份對兄弟的真誠和義氣，平日他與「包租婆」宣萱以及一屋老友記相處的態度，也不像一個殘暴的大賊。

而飾演警察的姜皓文，同樣有一顆重視同胞的心，因為伙記的在金行被汪新元所殺，他直頭組成了一個「復仇者聯盟」，希望「私了」汪新元報復。

+ 4 + 3 + 2

唔使委任證 古仔不只一次成功冒警

《犯罪現場》故事相當寫實，也能讓觀眾投入角色，感受到他們在兵賊角色的矛盾，以及他們心情和情感。看到劫匪在香港鬧市揸支機關槍掃射、被差人追捕，連場刺激的槍戰戲，相信影迷都看得幾過癮。

但當中看得觀眾都拍爛手掌的，可能就是古天樂為了查出兄弟被殺的真相，兇神惡殺地走入夜場的那幕戲。古仔沒有展示甚麼委任證，一班古惑仔就乖乖交出無刪剪CCTV片段，對方更主動送上金錢和名錶賄賂「警察」古仔。對方是否警察，不再看委任證，夠惡夠大聲就是。

古天樂不只一次輕易扮成警察套料，又迫使夜場老細交出cctv片段。（《犯罪現場》劇照）

觀眾看得投入拍爛手掌

古仔飾演的劫匪「汪新元」不只一次冒警，他獨自前往餐廳問料時，也被餐廳老細以為是警察，或許是因為他的氣場和口吻與警察相似，在這個情況下不用騷pass都輕易扮到警察。本來以上情節都只是純屬虛構的橋條，但恰巧地電影題材與現實中發生的社會事件、熱議的話題都令觀眾有份悲痛的共鳴，是莫名其妙的代入感，甚至不禁要問一句，「難道兇神惡殺就是警察？」不用靠證件辨別警察的身分？

張繼聰演正義的警察

相比起古天樂和姜皓文這兩個正邪難分的角色，張繼聰演的警察角色就正直得多，面對兇殺案，他不會一口咬定沒有可疑，有疑點他會積極調查發掘真相；面對誘惑，一大袋賊贓擺在眼前也沒有動歪心，是位守法的公務人員。

張繼聰演的警察角色就相對比較正直。（《犯罪現場》劇照）

未來的警匪片要有大轉變？

面對現今社會環境和警民關係的轉變，如果還拍一部正氣凜然、成龍式的《警察故事》，要觀眾投入如昔似乎需要更大力氣。在《犯罪現場》，有正邪難分的角色，部分情節夠寫實，都仍令觀眾投入。但面對這幾個月來的社會大衝擊，未來要拍警匪片可能就要花多點心機，才能讓影迷有代入感。一部太正氣的警匪片，故事也欠說服力的話，經過這幾個月後叫觀眾如何投入？相信香港未來的警匪片，題材也將要來個大轉變才不會過時。