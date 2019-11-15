【Black Adam】狄維莊遜落實演出首部超英片　逆天能力拍得住超人

「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）於今日凌晨在IG宣布，其主演的DC漫畫超級英雄電影《Black Adam》落實於2021年12月22日上映。 早於2014年狄維莊遜已確定扮演這個角色，並曾安排他於今年復活節上映的《沙贊：神力集結》（Shazam!）中首次現身，最終影迷仍要等多兩年，才能看到這位堪比超人的超級奸角。

《Black Adam》與沙贊有莫大淵源，對於建構DCEU世界起關鍵作用。（網上圖片）

Black Adam本屬Fawcett Comics旗下角色，於1945年12月在《The Marvel Family》第一期中首次出現，後來Fawcett Comics倒閉並由DC Comics收購，Black Adam於1977年正式復活。

Black Adam原名為Teth-Adam，最初設定為古埃及時代的一名上尉，獲巫師沙贊賜予神力，但獲得強大力量的他漸漸被欲望控制，意圖統治世界，被背叛的沙贊將Black Adam流放於宇宙中最遙遠的恆星。Black Adam花了5000年時間返回地球，與Marvel Family作對，並被對方打敗。到DC年代，Black Adam獲Sivana博士復活，並意圖殺死新任沙贊Billy Batson。

此前曾傳出Black Adam會於《沙贊：神力集結》中出現，網民更自製二人對峙的場面。（網上圖片）

《Black Adam》的獨立電影將於明年開拍，據狄維莊遜所述，Black Adam的能力拍得住超人，但行事並非如超人般耿直，是個「用自己方法去為市民做對的事」的角色，相信跟原著中的邪惡形象會有出入。

狄維莊遜亦提到，他自小便夢想當超級英雄，視超人為目標，然而他發現自己性格太反叛及暴躁，不畏於規矩與權威，雖然沒法成為超人，但Black Adam更貼合他的本性，是個擁有善良內心、但行事不跟常規的人物。

The Rock應該係最大隻嘅超級英雄演員

+ 11 + 10 + 9

由於Black Adam是前任沙贊，擁有「Solomon」的智慧、「Hercules」的強力、「Atlas」的耐力、「Zeus」的釋放電光的能力、「Achilles」的無畏精神與「Mercury」的飛行能力，結合起來連超人都未必夠佢打。

Black Adam的形象幾乎同狄維壯遜一樣。（漫畫圖片）

但Black Adam入魔後，其力量的來源變成埃及神話的九榮神，變身時同樣喊出「Shazam」，但六大力量變成：「Shu」的耐力（不用吃飯睡覺可存活5000年）、「Horus」的速度（鷹神一樣的速度）、「Amon」的力量（徒手移動一顆新星）、「Thoth」的智慧（豐富知識、理解與洞察力）、「Aton」的神力（召喚閃電及治療能力），以及「Mehen」的勇氣（免受物理攻擊）。