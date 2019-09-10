【蝙蝠俠】基斯頓比爾撐羅拔柏迪臣接任　「先要解決呢個問題！」

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早前電影公司宣布，《吸血新世紀》（Twilight）系列男星羅拔柏迪臣（Robert Pattinson），飾演新一代蝙蝠俠，其獨立電影《The Batman》確定於2021年6月25日在北美上映。

今次選角爭議相當大，羅拔柏迪臣面對不少反對聲音，不過上一代蝙蝠俠基斯頓比爾（Christian Bale）近日就公開力撐這位接班人，仲有一句金石良言賜給對方。

羅拔柏迪臣獲前任蝙蝠俠基斯頓比爾力撐。（Getty Images）

基斯頓比爾當年接拍基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的《蝙蝠俠》三部曲，獲大批影迷封為歷年來最佳蝙蝠俠，現在又有新一代接班人羅拔柏迪臣出現，日前他出席多倫多電影節時，不忘寄語這位後輩，「記住要讓自己能夠解決小便問題，當你連去廁所都做唔到，就唔會覺得自己係超級英雄」。

對基斯頓比爾來說，演蝙蝠俠最大困難可能就係去廁所唔方便。（Getty Images）

至於羅拔柏迪臣本人就對批評聲音持樂觀態度，日前他受訪時如此回應：「講真，比我預期中冇咁尖酸刻薄，當你係弱者嘅時候感覺有趣得多，因為大家對你冇期望」。另外他亦提到從不後悔接拍過任何一部電影，唯一對演出這種大製作會有所保留：「唔可以拍成限制級囉！」

重溫基斯頓比爾版《蝙蝠俠》的精彩場面

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年前賓艾佛力（Ben Affleck）落實出演蝙蝠俠時，基斯頓比爾亦對他說過同一番話，相信演員穿起蝙蝠衣後十分不便，連大、小解都成問題。不止基斯頓比爾，連羅拔柏迪臣舊愛姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）亦開腔支持，「我感覺佢係唯一可以演呢個角色嘅人，真係好戥佢開心，好癲！」

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