【蝙蝠俠】新版管家阿福落實由佢演出 網民：最多頭髮的一位

由Matt Reeves執導兼編劇，羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演的新版《蝙蝠俠》（The Batman）即將開拍，影迷都很好奇新作將會有一個怎樣的Bruce Wayne。而電影也陸續公布選角的消息，近日就確定其中一個經典角色蝙蝠俠的管家阿福，將會由這位男演員飾演。

現年33歲英國演員羅拔柏迪臣將會主演新版《蝙蝠俠》。（網上圖片）

新版《蝙蝠俠》將會由現年33歲英國演員羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演，自6月DC公布消息後，已叫一眾影迷相當期待。繼早前確定角色「貓女」（Catwoman），將會由30歲素兒卡維斯（Zoë Kravitz）演出後，最近就確定管家阿福將會由《魔戒三部曲》（The Lord of the Rings）的「咕嚕」，現年55歲的安迪索堅斯（Andy Serkis）出演。

現年55歲的安迪索堅斯（Andy Serkis）曾在《魔戒三部曲》（The Lord of the Rings）演出「咕嚕」一角。

在導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）的《蝙蝠俠》版本中，是由米高堅（Michael Caine）演出管家阿福。（劇照）

管家阿福（Alfred Pennyworth）作為《蝙蝠俠》系列中一個重要角色，在Bruce Wayne父母死後，他就一直貼心照顧對方，兼任助手、知己的角色，幫助了蝙蝠俠很多，角色相當重要。

在 DC 漫畫中，阿福的形象是一個禿頭老伯，在導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）的版本中，是由米高堅（Michael Caine）演出。這位慈祥又親切的伯伯，備受影迷喜愛，非常深入民心。

在賓艾佛力版的《蝙蝠俠》中，就是由謝洛美艾朗斯（Jeremy Irons）飾演，就搞笑地被指造型似足羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）。

謝洛美艾朗斯（Jeremy Irons）飾演的阿福，就被指激似羅拔唐尼。（劇照）

知名繪畫師Bosslogic，更幫Andy Serkis畫了一張管家阿福的概念圖，恭喜他演出這一角。（bosslogic/IG圖片）

新版的管家阿福將由安迪索堅斯（Andy Serkis）飾演，導演 Matt Reeves 都有在網上貼出圖片，宣布將會與對方合作。Andy Serkis早前更在《黑豹》（Black Panther）演過反派，影迷對於這個消息都相當興奮，有人笑指這位應該歷年來最年輕最多頭髮的一位阿福。

新版《蝙蝠俠》預計於下年1月在英國倫敦開拍，暫定在 2021年6月25日上映。