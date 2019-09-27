【蝙蝠俠】傳羅拔柏迪臣片酬不足500萬美元　人工仲差過30年前？

由Matt Reeves執導兼編劇；羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演的《蝙蝠俠》（The Batman）將在2021年上映，劇組正積極物色合適的演員加盟。雖然羅拔柏迪臣有幸成為億萬富翁Bruce Wayne，即蝙蝠俠。可是，其片酬卻未能跟Bruce Wayne家境一樣。事實上，日前有外國傳媒報導，羅拔柏迪臣的片酬甚至比不上同戲的另一位演員。

羅拔柏迪臣雖然飾演蝙蝠俠，但片酬卻未能同蝙蝠俠的家境一樣。（《Maps to the Stars》劇照）

《蝙蝠俠》正積極物色不同演員加盟，近日有外國傳媒透露，Jeffrey Wright是飾演葛咸城警局局長James Gordon大熱人選。除此之外，曾在《LEGO英雄傳》（The Lego Movie）中為綠燈俠配音的Jonah Hill據報亦是劇組希望羅致的演員之一。然而，有傳媒披露，如果DC要羅致他，花費竟要比主角「蝙蝠俠」羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）還要高。

傳Jonah Hill會在《蝙蝠俠》中飾演謎語人或企鵝人，並有指他要求1,000萬美元片酬（《華爾街狼人》劇照）

呢位配角好值錢

據外國傳媒《Deadline》早前報導，Jonah Hill會在《蝙蝠俠》中飾演一名反派，當時仍沒有明確說出角色。而《The Hollywood Reporter》則表示他會成為企鵝人，可是《Collider》則有其他消息，指他是謎語人的人選。Jonah Hill的選角雖然仍未有定向，但卻傳出另一則震撼消息。

據了解，曾獲兩次奧斯卡最佳男配角提名的Jonah Hill要求1,000萬美元的片酬。連《Variety》記者Justin Kroll都證實相關消息，指「羅拔柏迪臣的片酬連他一半都沒有」。這意味著羅拔柏迪臣的片酬或少於500萬。「Jonah Hill在一個月前向劇組討價還價，聽說他要求1,000萬美元的片酬，但羅拔柏迪臣連他的一半都沒有，這是非常瘋狂。」至於他飾演的角色，應該是謎語人或企鵝人。

基斯頓比爾拍攝三部《蝙蝠俠》，合共為他賺得5,400萬美元。（《蝙蝠俠—黑夜之神》劇照）

30年前都有1000萬美金

這都未算最慘，皆因根據《Entertainment Weekly》1993年的報導，米高基頓（Michael Keaton）當年飾演蝙蝠俠的酬金達1,500萬美元。雖然事後他曾否認，但據不少媒體估計，米高基頓飾演蝙蝠俠的酬金至少有1,000萬美元。至於基斯頓比爾（Christian Bale），據了解，三部《蝙蝠俠》為他合共獲得5,400萬美元，即平均一部有1,800萬美元。另一位「蝙蝠俠」佐治古尼（George Clooney），他都有1,000萬美元酬金；而當年飾演反派急凍人的阿諾·舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger），其酬金還達到2,500萬美元。沒想到在2019年，飾演一位超級英雄演員的酬金竟然不到500萬美元。