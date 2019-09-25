【蝙蝠俠】馬許沙拉艾利原定參演要角　Marvel派「刺客」成功搶人

憑《月亮喜歡藍》（Moonlight）及《綠簿旅友》（Green Book）兩奪奧斯卡最佳男配角的馬許沙拉艾利（Mahershala Ali）可謂名利雙收。原來早在Marvel Studios招手前，馬許沙拉艾利獲DC垂青，有意找他參演由羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演的《蝙蝠俠》。可惜最後「臨門一腳撻Q」，馬許沙拉艾利還成為Marvel電影宇宙第五階段的《Blade》的主角。究竟當時DC斟介馬許沙拉艾利演什麼角色呢？

原本DC想找馬許沙拉艾利參演《蝙蝠俠》，可惜最後被Marvel Studios搶走。（Getty Images）

在今年7月尾舉行的聖地亞哥國際漫畫展上，Marvel Studios總裁Kevin Feige宣布邀得兩奪奧斯卡最佳男配角的馬許沙拉艾利加盟，飾演全新超級英雄幽靈刺客（Blade）。目前《Blade》仍沒有上映時間，唯一知道是屬於Marvel電影宇宙第五階段的作品。可是馬許沙拉艾利在成為幽靈刺客前，原來原本有機會參演《蝙蝠俠》。

Marvel Studios總裁Kevin Feige（中）宣布，成功邀請到馬許沙拉艾利（左）成為新任幽靈刺客。（Getty Images）

由Matt Reeves自編自導的《蝙蝠俠》，目前已找到羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）成為新任蝙蝠俠。然而戲中反派、蝙蝠俠管家Alfred和葛咸市警局局長James Gordon等經典角色仍然未有合適人選。然而，據外國傳媒《Variety》記者Justin Kroll報道，原來DC曾計劃邀請馬許沙拉艾利飾演James Gordon。可是，Marvel Studios送上幽靈刺客角色，最終他拒絕了DC的邀請，成為Marvel演員。

原本馬許沙拉艾利會飾演葛咸市警局局長James Gordon一角，如今呼聲最高是另一Marvel演員Jeffrey Wright。（Justin Kroll Twitter 擷圖）

在招攬馬許沙拉艾利失敗後，有指目前DC正計劃邀請Jeffrey Wright飾演葛咸市警局局長James Gordon。有趣的是，Jeffrey Wright將在Marvel劇集《What If...?》中聲演主角Uatu／The Watcher。