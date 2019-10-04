【蝙蝠俠】Timothée自細愛羅賓想自薦　今集可能無得出現？

DC電影新版《蝙蝠俠》（The Batman）將於2021年6月25日美國上映，目前知道由羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）飾演「蝙蝠俠」，Jonah Hill和Jeffrey Wright都會加盟，而日前天后Rihanna和影帝艾迪烈柏尼都自薦想加入《蝙蝠俠》做反派「毒藤女」（Poison Ivy）和「謎語人」（Riddler），今次又有人選想加入喇！添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）便公開自薦兒時偶像羅賓。

添麥菲查洛美公開表示對《蝙蝠俠》的助手「羅賓」一角好有興趣。（劇照）

未知是否跟《蝙蝠俠》遲遲未有公開更多人選名單的關係，令到一眾明星都對當中的角色虎視眈眈，加上近年來擔任過「超級英雄」會更受歡迎，又能坐擁全球影迷，自然個個都想分一杯羹！

今次就到《以你的名字呼喚我》的主演添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）表示對《蝙蝠俠》都好有興趣，但就跟以往自薦的人不同，目標不在反派身上，而是「蝙蝠俠」的助手「羅賓」（Robin），正派超級英雄！

添麥菲查洛美細細個已經好鍾意羅賓，仲要同人講自己叫做「羅賓」。（劇照）

其實添麥菲查洛美早在Netflix《The King》已經跟羅拔柏迪臣合作過，添麥菲查洛美在綜藝節目上透露：「覺得羅拔柏迪臣很棒，而且會帶到新鮮感給觀眾。」他同時講述了自己小時侯早已對「羅賓」一角非常着迷，他更會跟別人介紹自己的名字叫做「羅賓」，完全顯露了他對羅賓的熱愛。

點擊睇點解《蝙蝠俠》可能冇「羅賓」：