【JOKER小丑】成首部破10億美元R級電影　報名參戰奧斯卡16個獎項

DC電影《JOKER小丑》上映一個多月至今熱潮仍未過，早前外媒指出該戲早已成為最賣座的R級電影，是電影歷史上收益最高的漫畫改編電影，更有機會羸過同樣是本年熱爆電影《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: endgame），今次導演Todd Phillips和華堅馮力士（Joaquin Phoenix）的確為DC爭返啖氣！

《JOKER小丑》全球總票房已衝破10億美元！（劇照）

今日（16日）有消息指出，截止11月15日《JOKER小丑》全球總票房正式突破10億美元大關，國內佔約32%，約​​3.18億美元，而國際方面則佔約68%，該戲更沒有在中國上映，但成為了電影歷史上首部破10億的R級電影，而且製作成本僅用了6250萬美元，勁賺16倍！

在DC內部方面《JOKER小丑》目前排在第4，暫時DC票房最高電影為《水行俠》（Aquaman），以11.4億美元排在首位，假如《JOKER小丑》能繼續保持上升趨勢的話，有望再度打破紀錄，超越票房為10.84億美元的《蝙蝠俠—夜神起義》（Dark Knight Rises）和票房為10.04億美元的《蝙蝠俠—黑夜之神》（The Dark Knight），成為DC票房一哥！

《水行俠》目前排在DC票房首位。（《水行俠》劇照）

雖然Marvel Studio鉅作《復仇者聯盟4》在全球勁收27.97億美元，將近多出《JOKER小丑》18億，不過由於成本預算已高達3.56億美元，加上宣傳費用同樣很高，所以單從票房收益來看的話，必然沒有如《JOKER小丑》的效益大。

《復仇者聯盟4》收益沒有《JOKER小丑》的效益大。（《復仇者聯盟4》劇照）

另外，華納兄弟（Warner Bros.）將會為《JOKER小丑》報名16項2020年第92屆奧斯卡金像獎，點擊下圖睇16個獎項名單：