【JOKER小丑】華堅馮力士爆粗鬧劇組片曝光　觀眾竟然體諒支持？

DC電影《JOKER小丑》由華堅馮力士(Joaquin Phoenix)主演,今日香港上映,由電影公開預告時已經十分吸引影迷的關注,昨日(2日)他登上了美國訪談節目《Jimmy Kimmel Live》講述跟該戲有關的事,而主持Jimmy Kimmel更在節目中大爆華堅馮力士的絕密幕後影片,他本人睇完都大嗌尷尬。

目前華堅馮力士的體重已經回復正常。(影片截圖)

連環爆粗鬧劇組

影片中華堅馮力士正化着「小丑」的妝容,綠色的頭髮和白色的妝容,還有些少血跡,右手執筆、左手揸煙的他正在思考自己的演戲方式,顯而易見他的心情很躁底,突然一句:「收聲啦!兄弟,我在尋找一些很真實的東西。」(Just shut the fxxk up, dude. I'm trying to find something real.)

接着他又自言自語:「Cher,真的嗎?她是歌手,演員,舞者,時尚偶像,這是乜X侮辱?」(Cher, really? She's a singer, actor, dancer, fashion icon. How is that a f*cking insult?)

華堅馮力士在入戲時,爆粗叫旁邊的收聲(Shut the fxxk up)。(影片截圖)

即時向工作人員致歉

而當華堅馮力士講完以上對話後,他即時起身走人,其實早前導演Todd Phillips已經提出過華堅馮力士時常都會在片場來來回回地走動,是為了入戲,全程投入角色之中,要重拾角色的感覺後再返回片場拍攝。

當這條絕密幕後影片公開後,華堅馮力士明顯覺得很尷尬,而且沒有想到這段影片會曝光,然後說出:「這真的令人很尷尬。」他解釋有時候電影會變得很激烈,因為你在一個狹小的空間裡面有很多人,你試圖去找出一些東西,所以感覺會變得很強烈,這段影片本來應該是私人的,雖然感到很尷尬但對此感到抱歉,對不起,讓你們看到這件事。隨後即時引來現場觀眾的笑聲,場面輕鬆又搞笑。

影片曝光後,華堅馮力士表現出極度尷尬。(影片截圖)

