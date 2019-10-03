【JOKER小丑】華堅馮力士爆粗鬧劇組片曝光　觀眾竟然體諒支持？

DC電影《JOKER小丑》由華堅馮力士（Joaquin Phoenix）主演，今日香港上映，由電影公開預告時已經十分吸引影迷的關注，昨日（2日）他登上了美國訪談節目《Jimmy Kimmel Live》講述跟該戲有關的事，而主持Jimmy Kimmel更在節目中大爆華堅馮力士的絕密幕後影片，他本人睇完都大嗌尷尬。

目前華堅馮力士的體重已經回復正常。（影片截圖）

連環爆粗鬧劇組

影片中華堅馮力士正化着「小丑」的妝容，綠色的頭髮和白色的妝容，還有些少血跡，右手執筆、左手揸煙的他正在思考自己的演戲方式，顯而易見他的心情很躁底，突然一句：「收聲啦！兄弟，我在尋找一些很真實的東西。」（Just shut the fxxk up, dude. I'm trying to find something real.）

接着他又自言自語：「Cher，真的嗎？她是歌手，演員，舞者，時尚偶像，這是乜X侮辱？」（Cher, really? She's a singer, actor, dancer, fashion icon. How is that a f*cking insult?）

華堅馮力士在入戲時，爆粗叫旁邊的收聲（Shut the fxxk up）。（影片截圖）

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即時向工作人員致歉

而當華堅馮力士講完以上對話後，他即時起身走人，其實早前導演Todd Phillips已經提出過華堅馮力士時常都會在片場來來回回地走動，是為了入戲，全程投入角色之中，要重拾角色的感覺後再返回片場拍攝。

當這條絕密幕後影片公開後，華堅馮力士明顯覺得很尷尬，而且沒有想到這段影片會曝光，然後說出：「這真的令人很尷尬。」他解釋有時候電影會變得很激烈，因為你在一個狹小的空間裡面有很多人，你試圖去找出一些東西，所以感覺會變得很強烈，這段影片本來應該是私人的，雖然感到很尷尬但對此感到抱歉，對不起，讓你們看到這件事。隨後即時引來現場觀眾的笑聲，場面輕鬆又搞笑。

影片曝光後，華堅馮力士表現出極度尷尬。（影片截圖）

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華堅馮力士爆粗片段