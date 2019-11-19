《獅子山上》影評：香港需要包山王奇蹟——由顛峰摔落的重生故事

2008年榮膺長洲太平清醮「包山王」的著名攀石教練黎志偉，2011年因為一次交通意外，導致下半身不遂，下半生要坐在輪椅上生活，令他的生命迎接很大的改變。相隔多年之後，《死開啲啦》導演梁國斌把黎志偉的真人真事，透過電影的形式搬上銀幕，刻下了一段香港精神的故事。《獅子山上》藉真人真事的改編，揉合現實與虛幻的敘事，描寫人生面對不同挫折，展現出獅子山精神！

《獅》片故事講述因為一次交通意外，導致下半身不遂的攀石運動員紀大偉（林德信 飾），失去了工作與生活的能力，幸好懷孕的妻子蘇悅（衛詩雅 飾）對他一直不離不棄，他才能堅持至今。兒子出生後，蘇悅獨力扛起經濟的重擔，同時照顧丈夫和兒子，令她受到很大的壓力，但是在她的心裡，一直希望丈夫重新振作，做回自己。直到有一天，大偉決定回到獅子山下，憑一輛輪椅與一雙手，重登獅子山上…

梁國斌曾經參與多部電視劇的助理編導，當中包括《天地男兒》、《難兄難弟》、《創世紀II天地有情》、《尋秦記》與《衝上雲霄》等膾炙人口的電視劇，首部執導電影劇情長片為2015年執導的《死開啲啦》。

+ 5 + 4 + 3

《獅》片是梁國斌參與編劇的導演電影作品，電影改編自「包山王」黎志偉的故事，電影貫穿回憶與現在兩個不同空間描寫，簡約的篇幅描述片中主角紀大偉從受傷的過程，至他受傷後所面對的生活困難，與妻子蘇悅的感情變化，以及在他腦海中所呈現出來的「動物」幻象，最後電影則以大偉重攀獅子山作收筆。

《獅》片的主題其實是很有勵志性，故事既寫實亦虛幻，明快的節奏，突顯出導演的個人風格。由於電影是根據真人真事改編，既要表現出主角由運動健將突然變成半身不遂的打擊、亦要帶出社會上運動員身份不受重視，他如何在殘酷現實下，仍然憑借堅持與毅力、遇到挫折亦不放棄，向着自己的理想進發，在節奏上確實不易駕馭。要從虛構的電影模式，呈現出平實的格局，素材上的選取非常重要。導演則選取了黎志偉受傷前的經過，直到振作過後，重攀登上獅子山的一刻，作為整部電影的故事部份。

+ 7 + 6 + 5

電影的前半段以輕鬆幽默的風格來詮釋紀大偉對於受傷過後，重踏人生的道路，面對眼前的不同景象，呈現出他那複雜的心境。後半段的故事部份，相對是比較嚴肅的處理，刻劃着大偉不想再辜負妻子對他背後一直的支持，決定要重新振作起來，就算知道有危險的可能，也再次牽起爬山繩，重攀獅子山，讓他重拾自信。整部電影有不少大偉的「幻想」貫穿，在他的眼中，很多人物都是動物的化身，反映出紀大偉的內心情緒，亦比喻他與別人的不同。

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縱使導演想保留自己的個人風格在電影裡，但是觀畢全片過後，總是覺得整體節奏不太順暢。大概可能是因為電影前後兩段部份的節奏不一，影響整部作品的調子，令觀眾難以投入故事中。在敘事的角度上，顯然有點失色。除此之外，梁國斌想把這真人真事的故事，以幽默的形式演繹，卻因為節奏控制的問題，影響整部電影的結構，當中處理演員的部份，理應可以從較寫實細緻的處理方式演繹，但是出來的效果略為帶點「over」。

在片中演出紀大偉的林德信，相信他在演出之前跟黎志偉有過不少的溝通，其實他在片中不乏發揮的部份，可是他在片中的表現未算十分理想。縱然他在體能上的訓練部份可見成功，但是卻忽略了演技的表現，尤其是在感情拿捏，整體的演出不太自然，很難讓觀眾投入於他的角色中，實屬可惜。

至於演出蘇悅的衛詩雅，她的演出相對是比較突出，她的角色性格較有層次，亦能夠演出角色的神髓，表現亦恰到好處。至於片中其他演員的表現，則以演出蘇悅母親的杜麗莎較佳，不慍不火的演譯，表現準繩。其餘參演的包括朱鑑然、袁澧琳、梁靖琪等演出卻因角色所限，因而未有很大的發揮。

+ 8 + 7 + 6

不過，片中最令人意想不到的，就是經常在電台中主持節目的梁繼璋與李麗蕊、以淡妝演出的崔碧珈、經常在電視演出的樓南光與陳安瑩、以及久未見到有演出的羅頌華，他們均在片中客串演出，縱使只有一至兩場的出現，但這就為電影帶來的驚喜之處。

縱使… 《獅》片整體的水準未算十分突出，當中亦找到不少的瑕疵，但是電影帶出的訊息十分正面，展現出自強的精神。無論面對任何的挫敗和失敗，最重要的就是不要氣餒，勇往向前，踏上人生的另一步，能夠看到台前幕後的用心和堅毅，一起創造出獅子山的奇蹟吧！

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​