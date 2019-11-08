【毒魔2】湯哈迪公開最新概念圖　操肌練大隻續集同血蜘蛛死過！

去年上映的《毒魔》（Venom）評價兩極，但最後在全球大賣超過8億美元的票房，成績總算不錯。 有見及此，Sony也積極開拍續集，而現年42歲的湯哈迪（Tom Hardy）最近也在網上分享新作《毒魔2》的最新概念圖，更有他的幕後特訓照，練得一身好肌肉的他依舊有型。

去年上映的《毒魔》在全球大賣超過8億美元的票房，續集將在今個月中開拍。（《毒魔》劇照）

《毒魔》由湯哈迪（Tom Hardy）主演，在戲中他飾演調查記者Eddie Brock，為人正義，持續追蹤生命基金會的內幕，一次意外讓他成為共生體「毒魔」的宿主，從此擁有「不可思議」的力量。

「血蜘蛛」同女友「尖叫」會係一大威脅

在《毒魔》的尾段，活地夏里遜（Woody Harrelson）就在彩蛋中驚喜現身，他演出的正是反派「血蜘蛛」（Carnage），他更對「毒魔」宣布假若自己逃獄成功，將會展開一場大屠殺。「血蜘蛛」將會是續集其中一大對手，相信會跟「毒魔」來一場正面對決。

早前，Sony也宣布將會有一個女性反派尖叫（Shriek）加入，尖叫會是血蜘蛛的女友，這對邪惡的反派將會是一大威脅。據知，「尖叫」本來是一名毒販，因為突變而獲得新力量，她可以操縱聲音，更可以從手上發射聲波，她更擁有飛行的能力，又能侵入人的思想，看出人們內心的恐懼。

反派「血蜘蛛」（Carnage），將會與女友聯手對付「毒魔」。（Marvel圖片）

型佬湯哈迪幕後特訓照曝光

近日，湯哈迪也在網上貼出一張「毒魔」大戰「血蜘蛛」的最新概念圖，反派「血蜘蛛」的外型與「毒魔」很相似，不少影迷都表示很期待看到這兩個共生體的對戰。

湯哈迪又公開了他最近的特訓照，相信他已積極為電影作準備，事關《毒魔2》將會在今個月中在英國倫敦開機，續集將於下年10月上映。影迷見到湯哈迪為續集加強訓練，練得一副好體格和滿身肌肉，都話已經好興奮。

《毒魔2》將會在下年10月2日上映，由演過《黑豹》的動作捕捉演員Andy Serkis做導演，飾演男主角Eddie前女友的Michelle Williams也會回歸，有指她有望成為「女毒魔」。