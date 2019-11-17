Marvel英雄好無奈　 「雷神」、「星爵」都被傳婚姻危機

漫威英雄電影在全球各地大賣其錢、廣受歡迎，雖然讓主要演員知名度和身價都N級跳，卻也為他們招來不想要的麻煩：感情不斷被唱衰。已有妻兒但片約不斷、工作忙碌的「雷神索爾」基斯咸士禾夫，老被八卦刊物指與演過「玩命關頭」系列的妻子艾莎柏達姬感情生變、婚姻陷危機，「星爵」基斯柏特更慘，走紅後被講有婚姻問題講到終於和妻子安娜花莉絲離婚，但他與阿諾舒華辛力加的女兒Katherine Schwarzenegger結婚才快半年，又有雜誌講兩人之間已經要玩完。

基斯咸士禾夫在Marvel英雄片主要演員中，態度顯得特別積極，找上門的片約很少推掉，影片產量比其他人都還多，加上推出前的宣傳也要花時間參與，外界都好奇他如何維繫夫妻間的感情？無怪乎三天兩頭被指婚姻有危機，他也大都不予理會。近期「Life & Style」索性報導他和艾莎到現在還沒婚變，都是為了3個孩子，雖然基斯還是愛艾莎，卻沒辦法讓夫妻感情回溫。

問題的癥結點在哪？就是基斯過於忙碌的工作行程，儘管他答應過艾莎，要休息一段很長的時間專心陪家人，沒多久就又簽下一堆片約，出爾反爾，讓艾莎火冒三丈，再想到自己幾乎放棄了演藝事業專心當好媽媽，就感到好像都是自己單方面再犧牲。

比起基斯咸士禾夫的婚姻被講得彷彿岌岌可危，基斯柏特照說應該和Katherine Schwarzenegger正甜蜜，然而「Life & Style」攻擊力道更強，用封面故事講他們才「才158天就結束了」，其實內文只有寫他們「蜜月期結束了」，可是描述起來也不怎麼樂觀。該雜誌指基斯與Katherine都不是會放著讓事情惡化的個性，因此一有意見不同就會明白讓彼此知道，造成吵得愈來愈大聲。基斯已經準備要再當爸，Katherine卻認為自身還年輕，還有許多想達成的目標沒實現，一點都不急。且基斯對生活要求算簡單，一起出去露營旅行或是在海邊野餐都能很開心，Katherine的媽媽出身自甘迺迪家族，父親又曾是影壇天王巨星，從小就是個小公主，喜歡高檔、美好的事物，也與基斯大不相同，之間的歧異很難輕鬆化解。

對於兩位Marvel英雄的婚姻，專門打臉八卦的網站反駁都是刻意唱衰、編造故事，基斯咸士禾夫其實已經兌現承諾，並沒有一堆新片等著要開拍，而基斯柏特和Katherine Schwarzenegger也還在新婚甜蜜生活中，並無危機。

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