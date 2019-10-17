【復仇者聯盟】「雷神」開聲想三大巨頭重聚　首選拍喜劇旨在輕鬆

Marvel Studios鉅獻《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）經已過去半年時間，而在短期內都不會看到這一大班超級英雄再次同場外，不過近日「雷神」（Thor）就表示掛住自己的好隊友，更想重組拍番套搞笑電影，唔使咁沉重！

Marvel三大巨頭地位舉足輕重。（Marvel圖片）

眾位超級英雄固然重要，在每個環節中緊緊相扣，不過三大巨頭「鐵甲奇俠」、「美國隊長」和「雷神」在當中起了不可或缺的作用，其他英雄都要睇佢哋頭。雖然各人都有自己的獨立電影，或會出現在其他英雄的電影中，不過暫時都無機會可以見到他們合作，近日就連基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）都表示，希望三人可以再次合作，例如拍一套像《Three Amigos》的喜劇。

基斯咸士禾夫都好想三人再次重聚拍電影。（劇照）

基斯咸士禾夫表示拍完《復仇者聯盟4》後感到非常難過，想到「我們會再次聚在一起玩嗎？」馬上開始思考「我們還能做甚麼呢？」

其實早前他在芝加哥的ACE動漫展上跟粉絲提過：「我們可以重拍《Three Amigos》或者其他東西。」 當然他們沒有正式討論過這事，基斯咸士禾夫只是提出這個有趣的概念，當然任何電影的重拍都會引起大眾爭議，不過對於這個建議，很多Marvel粉絲還是在網上表示支持。

當時「鐵甲奇俠」和「美國隊長」的世紀大和解令影迷相當感動。（劇照）

重拍經典笑片？

《Three Amigos》在1986年上映，由Steve Martin、Chevy Chase和Martin Short主演，扮演三個無聲電影演員。目前不知何時才能再次看到三大巨頭共同出演同一部電影，目前各人都有不同的電影，基斯咸士禾夫會出演《雷神奇俠4》（Thor: Love and Thunder）、基斯伊雲斯（Chris Evans）會跟「007」出演《神探白朗：福比利大宅謀殺案》（Knives Out），而羅拔唐尼則會出演《Dolittle》，同劇更有「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）為其中的動物配音，兩人續《復仇者聯盟4》後再度合作。