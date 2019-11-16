「雷神宗師」謝夫高拔林爆料　羅拔唐尼將會再演「鐵甲奇俠」

在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）中，一班超級英雄與魁隆（Thanos）大戰，飾演「鐵甲奇俠」的羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）最後犧牲生命戰死，令不少粉絲勁心痛。 最近，飾演「宗師」的謝夫高拔林（Jeff Goldblum）就爆料指，羅拔唐尼將會在這部新作親自詮釋「鐵甲奇俠」，仲話消息是100%真確。

在《復仇者聯盟4：終局之戰》，飾演「鐵甲奇俠」的羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）最後犧牲生命戰死，結局令不少粉絲很心痛。（劇照）

飾演「鐵甲奇俠」的羅拔唐尼在《復仇者聯盟4：終局之戰》脫下穿了11年的超級英雄戰甲，但影迷一直對他依依不捨，甚至會猜想他在某時某地復活。

在《侏羅紀公園》飾演伊恩馬爾科姆博士，以及在《雷神奇俠3：諸神黃昏》飾演「宗師」的謝夫高拔林（Jeff Goldblum），近日就親自爆料，表示Marvel的影迷可以好好期待羅拔唐尼回歸，再次演繹「鐵甲奇俠」一角。

在《雷神奇俠3：諸神黃昏》飾演「宗師」的謝夫高拔林（Jeff Goldblum），近日就親自爆料，表示羅拔唐尼回歸，再次詮繹「鐵甲奇俠」一角。（劇照）

謝夫高拔林爆料羅拔唐尼回歸這部新作

現年67歲的演員謝夫高拔林（Jeff Goldblum）所講的就是Marvel之後推出的動畫劇集《What If...?》，新作將在《Disney+》播放。據知，今年Marvel老闆Kevin Feige在SDCC宣布《What If...? 》，有什麼演員會負責配音時，並沒有看到羅拔唐尼參與。

謝夫高拔林近日就首次爆料指，他和Taika Waititi已經完成角色「宗師」及「石頭人Korg」的配音，更表示羅拔唐尼之後也會聲演「鐵甲奇俠」，大爆羅拔唐尼將會以「鐵甲奇俠」加盟《What If...?》的配音陣容。

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美國隊長會變喪屍

全新的動畫劇集《What If...?》故事相當有趣，將會探討平行宇宙及改編大家熟悉的Marvel電影情節。Steve Rogers將會墮落成為喪屍，Peggy Carter將會獲注射超級士兵血清，成為美國隊長。更有傳洛基會接過原本由雷神擁有的戰鎚，改變Marvel的歷史，似乎劇集將會帶給大家不少新鮮感，顛覆過往在Marvel電影宇宙的故事。新加入MCU的Jeffrey Wright就將會聲演全新角色The Watcher。