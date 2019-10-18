【雷神奇俠4】導演透露「肥宅雷神」會留低？　重點要睇一個因素

Marvel Studios電影《雷神奇俠4》（Thor: Love and Thunder）由Taika Waititi執導、基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）、妮妲莉寶雯（Natalie Portman）、泰莎湯遜（Tessa Thompson）等人主演，妮妲莉寶雯除了隆重回歸外，更會以「女雷神」的姿態現身，直情跟漫畫故事情節一模一樣，令人十分期待。

基斯咸士禾夫在Marvel電影中一直都是高大靚仔聞名。（劇照）

在4月上映的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）中，「雷神」和一眾超級英雄都因為沒法消滅「魁隆」（Thanos）而感到十分沮喪，其中就要數「雷神」最頹廢，天天酗酒兼不良飲食的關係令他變成一名大肥宅，就連他母后見到他時都叫他「要食沙律」，但好彩的是他成為頹廢大肥宅後，仍然「值得」拎起「雷神之鎚」。

「雷神」日飲海量啤酒，終於練成了巨型啤酒肚。（劇照）

關鍵都係時間線

近日Marvel Studios和《雷神奇俠4》導演Taika Waititi仍在討論，到底基斯咸士禾夫應該以怎樣的造型演出？其實早在《復仇者聯盟4》，原本在最後大混戰中已有考慮將他變回高富帥，但出於基斯咸士禾夫本人的堅持，最後維持這個肥宅造型直到最尾。Taika Waititi指出「雷神」再次現身應該肥定瘦這個問題他們一直都在討論當，事關最關鍵的原因取決於「我們要釐訂《雷神奇俠4》發生在《復仇者聯盟4》後多長時間，是幾個月還是幾年之後呢？」

基斯咸士禾夫堅持要將「肥宅雷神」保持到最後。（劇照）

不過Taika Waititi特別提到自己和基斯咸士禾夫都很喜歡為「雷神」帶來新轉變，而基斯咸士禾夫對於「雷神」有新轉變都會表現得非常興奮，同時這對於MCU來說都是一個十分明智的舉動，用以來保留影迷密切關注MCU。

《雷神奇俠4》將於2021年11月上映，目前確定電影將會有「雷神」、「女雷神」、「女武神」和「Korg」等人的演出。