【復仇者聯盟4】編劇親解鐵甲奇俠必死原因　「唔想呢件事發生」

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）上映逾半年，但相關劇情討論一直延續至今，最近兩位編劇Christopher Markus與Stephen McFeely接受雜誌《Vanity Fair》訪問，被問到安排兩大主角鐵甲奇俠與美國隊長的結局的背後原因，二人有一番解釋。

兩位的結局實在有人歡喜有人愁。（電影劇照）

相信大家都記得，《復仇者聯盟4》的結局中，鐵甲奇俠犧牲自己消滅魁隆（Thanos）軍團，成功拯救世界；而美國隊長將偷來的六粒無限寶石歸還，然後決定放下超級英雄身份與愛人Peggy Carter在一起，到再次回到現在的時候，已變成兩鬢斑白的花甲老人。

一直以來最無私的美國隊長，值得讓他自私一次。（電影劇照）

對於這兩個關鏈角色的命運安排，兩位編劇早於2015年時已有決定：「在整個電影宇宙中，隊長跟Tony走的路是相反的；一開始隊長是完全無私的，但之後開始變得利己，他並不自私，但當你看《美國隊長3：英雄內戰》時，明顯地他是隨心作出決定，就算最後令復仇者分裂。」

「而Tony一開始是個野蠻的億萬富豪花花公子，然後漸漸變得更承擔、責任愈來愈大，到2015年時，我們明白到隊長最好的結局，是他找回屬於自己的生活；而對Tony來說，犧牲性命才能造就最好的他。」

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換句話說，早於《美國隊長3》上映前，兩位編劇已決定鐵甲奇俠與美國隊長的生死，他們亦補充指出，《復仇者聯盟4》是MCU的「Infinity Saga」（無限傳說）的完結，假若鐵甲奇俠仍在生，那麼羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）不能退下來，《鐵甲奇俠4》亦可能會出現。