【復仇者聯盟4】古一大師刪剪畫面爆料　魁隆有機會帶埋軍隊翻生

迪士尼平台Disney+近日上架，而Marvel Studios 10年鉅作《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）同樣能在平台上收看，更包含很多從未曝光畫面，包括「黑寡婦」（Black Widow）另一慘烈死法和「鐵甲奇俠」（Iron Man）啪手指後遇見長大後的Morgan Stark等等。 近日又有畫面曝光，最震撼的是由「古一」（Ancient One）證實，化灰的「魁隆」（Thanos）並沒有真正死去！

「古一大師」爆料「魁隆」無真正地死！（《奇異博士》劇照）

在刪除畫面中，本來「變形俠醫」（Hulk）正在請求「古一」的幫忙，她解釋移除了無限寶石的話會製造出一條新的時間線，在這個版本中古一對未來的了解得更多，跟「奇異博士」的版本不同，她更可以使用寶石看到自己死後的畫面。

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呢一幕「變形俠醫」被「古一」打到靈魂出竅。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

「啪手指」是有限制

根據「古一」的說法，「啪手指」並不會實際地殺死任何人，只是「非自願性消失」，一來死亡是永久性的，這沒可能將已死之人復活，所以重新再「啪手指」，只能將消失的人帶回來。至於像「黑寡婦」犧牲自己，以生命來換取心靈寶石的，是真真正正的死亡，則無法「啪手指」將她帶回來。

「黑寡婦」：「讓我走吧。」令不少影迷十分心痛。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

關鍵係粒石

另一方面，「古一」證明了「魁隆」沒有真正死去，只是因為「鐵甲奇俠」的原因，將他和他的軍隊化成灰，同時有人提問要是有人再「啪手指」的話，是否「魁隆」和他的軍隊都會捲土重來呢？目前不少網友留言表示：「只要無限寶石還存在MCU中，或者有天魁隆就有機會復活，再度現身。」

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根據「古一」的說法，要是有人再齊集寶石，「魁隆」隨時有機會再度現身！（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）