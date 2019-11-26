Christina Ricci爆童星慘痛經歷　被迫連續3年束胸演小孩角色

童星的生活確實讓人又愛又恨，就好像在《哈利波特》系列電影中，飾演「榮恩」的路拔格連（Rupert Grint），11歲就加入劇組，但也因此而失去童年。 跟他相似的還有Christina Ricci。11歲時憑《愛登士家庭》（The Addams Family）的Wednesday Addams走紅。可是，原來她的童星生活一點都過得不容易。

Christina Ricci因演出《愛登士家庭》成功走紅。（《愛登士家庭》劇照）

Christina Ricci在8歲時，因為演出學校舞台劇《Twelve Days of Christmas》而讓當地劇評家發掘成為演員。翌年，她便獲邀參演她首部電影作品《Mermaids》，電影其他演員包括美國著名女歌手雪兒（Cher）、Bob Hoskins及Winona Ryder。當時尊尼特普正在與Winona Ryder交往，因此她也認識了尊尼特普。沒想到，兩人因成為了好朋友，並在《無頭谷》（Sleepy Hollow）有合作的機會。雖然兩人認識近30年，還曾傳出緋聞，但Christina Ricci曾向外供稱，二人的關係情同父女。

Christina Ricci首部演出的作品《Mermaids》，其他演員還包括（左二）雪兒、Bob Hoskins（右二）及Winona Ryder（右一）。（Pinterest 圖片）

Christina Ricci拍攝完她首部作品後，很快便迎來她人生的首個高峰。由《黑超特警組》（Men in black）三部曲導演Barry Sonnenfeld執導的《愛登士家庭》在1991年上映，電影旋即風靡全球，同時讓戲中飾演Wednesday Addams的Christina Ricci全球爆紅。兩年後，她還續演了《愛登士家庭續集》（Addams Family Values）。隨後，她在1995年還演出了《Casper》。沒想到，因為《愛登士家庭》的成功，讓她經歷了一段悲慘的童星生活。

《愛登士家庭續集》在1993年上映，人氣都略微回落。（《愛登士家庭續集》劇照）

點解重溫Christina Ricci童年作品

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由於《愛登士家庭》的成功，Christina Ricci在12到15歲期間，被迫束胸繼續飾演小孩角色。她回想這段慘痛回憶，並指出：「你知道這如何影響你？這讓我覺得成長及展示女性的特質是一種罪。我覺得自己出現問題，我對當時這樣做感到非常憤恨。」

在1995年上映的《Now and Then》，相信是Christina Ricci其中一部要束胸上陣的電影。（《Now and Then》劇照）

在1997年，17歲的她終於迎來新轉變。當時她接拍了由李安執導的《冰風暴》（The Ice Storm）而成功轉型。她翌年還接拍了多部獨立電影，如《Buffalo '66》及《The Opposite of Sex》，她還憑後者入圍金球獎最佳音樂及喜劇類電影女主角。最終，她憑這兩部作品奪得不少影展的個人獎項。她在20歲時，還挑戰她人生首部全裸作品《Prozac Nation》。電影講述著名女記者Elizabeth Wurtzel患上非典型抑鬱症的經歷。而Prozac Nation是對抗抑鬱症的廠商。Christina Ricci在2016年回憶這部作品時也稱，這部電影讓她的抑鬱症也得到幫助。由此可見，當時20歲的她已經經歷了不少事。

Christina Ricci在20歲時挑戰她人生首部全裸作品《Prozac Nation》。（《Prozac Nation》海報）