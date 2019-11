【安眠醫生】《閃靈》經典場口重現　雙胞胎女鬼自嘲天生夠恐怖

由史丹利寇比力克(Stanley Kubrick)執導的《閃靈》在1980年上映後,粉絲苦等近40年,終於迎來續集《安眠醫生》(Doctor Sleep)。在續集中,導演巧妙地引領影迷重返全景酒店,多個經典場景及角色重現觀眾眼前。 當中最深刻莫過於再次見到雙胞胎女鬼,兩人再加上一句經典台詞,仿佛回到當年。至於當時飾演鬼孖女的兩位演員,她們拍畢《閃靈》後便息影。早前兩人接受外國傳媒訪問,重提當年拍攝點滴。

《閃靈》雙胞胎女鬼當年由Lisa Burns和Louise Burns飾演。(《閃靈》劇照)

在《閃靈》中,當時Danny Torrance在全景酒店踏三輪車,當他到達一條長走廊時,赫見雙胞胎女鬼突然出現在走廊的盡頭,並向他說出「Come play with us, Danny. Forever and ever and ever」這句經典對白。當時,Danny Torrance看到她們被殺死,並躺臥在走廊浴血的畫面。當時飾演這對雙胞胎女鬼的演員,就是當時只有12歲的Lisa Burns和Louise Burns。兩人早前接受外國雜誌《COSMOPOLITAN》訪問,並重溫當年拍攝點滴。

雙胞胎女鬼突然出現在走廊的盡頭,真是非常驚嚇。(《閃靈》劇照)

現年51歲的Lisa Burns和Louise Burns在拍畢《閃靈》後便告別影壇,可是,原來劇組當初並沒有要求找雙胞胎演員,這一切都是無心插柳。據史提芬京(Stephen King)的同名小說,其實這對Grady女兒並非雙胞胎,甚至在電影中,積尼高遜在見工時,酒店經理Stuart Ullman跟他說:「前任保安殺死了他兩名分別8歲及10歲的女兒。」當導演見到兩位童星演員時,發覺原來她們是雙胞胎,並認為雙胞胎的感覺讓人更不安。於是,兩人從海選中獲得此角色,並成就經典。

前任保安殺死了他兩名女兒,當時Danny Torrance透過「閃靈」見到這一幕。(《閃靈》劇照)

兩人早前接受《COSMOPOLITAN》訪問時,重提當年經典一幕,還打趣稱:「我們天生就很恐怖。」雖然兩人出場時場時間不同,但卻花很長時間練習。她們續指出:「我們確實花了很長時間綵排,預求把台詞說得整齊。我們曾試過用沈悶的聲音,又試過用不同的聲音去演繹。」兩們續回憶當時在片場的日常,被表示從沒有在片場受驚。可是,她們稱,其父母及其他演員擔心她們知道太多。她們表示,雖然曾在片場上看到恐怖的妝容,但感覺只去了化裝舞會一樣:「其實不是那麼古怪。」

黑白照更顯得兩位非常恐怖。(IMDb 圖片)

雖然《閃靈》成功,但兩人卻沒有因此而進入荷里活。兩人解釋指,當時欲繼續進修演技,於是便報讀皇家戲劇藝術學院(Royal Academy of Dramatic Art)。可惜,兩人的申請不被接納,於是便毅然離開影壇,改讀理學學士。如今Lisa Burns是一名律師,而Louise Burns則是學術研究學者。

《安眠醫生》重新創建雙《閃靈》的胞胎女鬼經典場口,由Kk Heim及Sadie Heim飾演。(《安眠醫生》劇照)

