【安眠醫生】《閃靈》經典場口重現　雙胞胎女鬼自嘲天生夠恐怖

由史丹利寇比力克（Stanley Kubrick）執導的《閃靈》在1980年上映後，粉絲苦等近40年，終於迎來續集《安眠醫生》（Doctor Sleep）。在續集中，導演巧妙地引領影迷重返全景酒店，多個經典場景及角色重現觀眾眼前。 當中最深刻莫過於再次見到雙胞胎女鬼，兩人再加上一句經典台詞，仿佛回到當年。至於當時飾演鬼孖女的兩位演員，她們拍畢《閃靈》後便息影。早前兩人接受外國傳媒訪問，重提當年拍攝點滴。

《閃靈》雙胞胎女鬼當年由Lisa Burns和Louise Burns飾演。（《閃靈》劇照）

在《閃靈》中，當時Danny Torrance在全景酒店踏三輪車，當他到達一條長走廊時，赫見雙胞胎女鬼突然出現在走廊的盡頭，並向他說出「Come play with us, Danny. Forever and ever and ever」這句經典對白。當時，Danny Torrance看到她們被殺死，並躺臥在走廊浴血的畫面。當時飾演這對雙胞胎女鬼的演員，就是當時只有12歲的Lisa Burns和Louise Burns。兩人早前接受外國雜誌《COSMOPOLITAN》訪問，並重溫當年拍攝點滴。

雙胞胎女鬼突然出現在走廊的盡頭，真是非常驚嚇。（《閃靈》劇照）

現年51歲的Lisa Burns和Louise Burns在拍畢《閃靈》後便告別影壇，可是，原來劇組當初並沒有要求找雙胞胎演員，這一切都是無心插柳。據史提芬京（Stephen King）的同名小說，其實這對Grady女兒並非雙胞胎，甚至在電影中，積尼高遜在見工時，酒店經理Stuart Ullman跟他說：「前任保安殺死了他兩名分別8歲及10歲的女兒。」當導演見到兩位童星演員時，發覺原來她們是雙胞胎，並認為雙胞胎的感覺讓人更不安。於是，兩人從海選中獲得此角色，並成就經典。

前任保安殺死了他兩名女兒，當時Danny Torrance透過「閃靈」見到這一幕。（《閃靈》劇照）

兩人早前接受《COSMOPOLITAN》訪問時，重提當年經典一幕，還打趣稱：「我們天生就很恐怖。」雖然兩人出場時場時間不同，但卻花很長時間練習。她們續指出：「我們確實花了很長時間綵排，預求把台詞說得整齊。我們曾試過用沈悶的聲音，又試過用不同的聲音去演繹。」兩們續回憶當時在片場的日常，被表示從沒有在片場受驚。可是，她們稱，其父母及其他演員擔心她們知道太多。她們表示，雖然曾在片場上看到恐怖的妝容，但感覺只去了化裝舞會一樣：「其實不是那麼古怪。」

黑白照更顯得兩位非常恐怖。（IMDb 圖片）

雖然《閃靈》成功，但兩人卻沒有因此而進入荷里活。兩人解釋指，當時欲繼續進修演技，於是便報讀皇家戲劇藝術學院（Royal Academy of Dramatic Art）。可惜，兩人的申請不被接納，於是便毅然離開影壇，改讀理學學士。如今Lisa Burns是一名律師，而Louise Burns則是學術研究學者。

《安眠醫生》重新創建雙《閃靈》的胞胎女鬼經典場口，由Kk Heim及Sadie Heim飾演。（《安眠醫生》劇照）

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