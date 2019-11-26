《未來戰士：黑暗命運》票房黑暗？占士金馬倫、添米勒兩大導擘面

備受矚目的《未來戰士：黑暗命運》（Terminator: Dark Fate），雖找來原版主角蓮達咸美頓（Linda Hamilton）、愛德華科朗（Edward Furlong）和阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）再度合作，連故事原創者金像大導占士金馬倫（James Cameron）都回歸做監製，但賣座遠不如預期，可能會蝕大本。原先計劃的下兩部續集恐怕也都將胎死腹中。 各方檢討該片成敗時，導演添米勒（Tim Miller）的名字常被拿來當箭靶，殊不知，很多問題其實責任在占士金馬倫身上，添米勒近來受訪時坦言，為了很多細節與占士金馬倫爭論，希望令電影做到最好，可惜結果並非他所能控制，並聲言應該再也不會與占士金馬倫再共事。

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占士金馬倫一手打造出《未來戰士》系列、《鐵達尼號》（Titanic）、《阿凡達》（Avatar）等史詩級票房大片，故今次對《未來戰士：黑暗命運》也提出了不少構思。不過，由於必須分心投入《阿凡達》續集，找來了《死侍》（Deadpool）導演添米勒接手執導，占士金馬倫擔任監製。

然而，兩大名導卻都對自己心目中的理想版本持不同意見，為此時常發生爭執。最後，主見強烈的占士金馬倫主導了大部分結果，而經添米勒剪輯出的版本不能令他滿意，彼此衝突不斷，他自己都形容：「簡直像是浴血戰！」

《未來戰士》系列是占士金馬倫一手打造的IP，對今次續集加入了很多自己的意見，卻無法與添米勒取得共識（GettyImages／視覺中國）

添米勒也是滿肚委屈，整部電影的導演一職是掛他的名字，讓他感到自己還是必須要為這部電影再做些什麼。添米勒透露早在確定最後版本的階段，就常和占士金馬倫意見不合，小至對白的演繹都爭持不下，令他有點無奈地自嘲：「我為此爭取，因為那些對白對我而言很重要，觀眾會覺得嗎？也許並不會。」

他曾建議電影中的機器人大軍力量強大到人類根本無法抵抗，唯一辦法只有回到它們初創時期直接先扼殺發展的可能。但占士金馬倫不同意這發展，並問他：「人類輸掉有什麼戲劇性呢？」他反駁：「那人類打贏又有什麼戲劇性？而且人類還必須一直贏？」添米勒喜歡「最後一搏」的橋段，但占士金馬倫並不欣賞。

添近來受訪時坦言，為了很多細節與占士爭論，希望對片子最好，可惜結果並非他所能控制，他應該再也不會與占士再共事。（「未來戰士：黑暗命運」劇照）

提到為何電影不成功，添米勒形容背後的故事夠出一本書。他還是很自豪拍出來的成績，可惜上映的不是他滿意的版本。占士金馬倫雖然曾留言給添米勒，希望有機會兩人一起飲返兩杯、將大家的不滿都攤開來講，他雖然不想和占士金馬倫徹底擘臉，卻表示以後絕對不想再次經歷類似的工作氣氛，再一起合作拍電影就免了。

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