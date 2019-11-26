【哈利波特】「奈威」率先爆新一集明年開拍　仲要原班人馬回歸！

由丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）、路拔格連（Rupert Grint）及愛瑪屈臣（Emma Watson）等主演的《哈利波特》（Harry Potter）系列電影在2001年開始，直到2011年才結束。雖然華納兄弟推出前傳系列電影，可惜人氣大不如前。坊間有不少聲音希望可以推出《哈利波特－死神的聖物2》（Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2）續集電影，而日前Matthew Lewis終於向外公布一則非常震撼的消息。

在《哈利波特》系列中飾演奈威的Matthew Lewis，好識得善用社交媒體。（《哈利波特－死神的聖物2》劇照）

改編自JK Rowling同名小說的《哈利波特：神秘的魔法石》（Harry Potter and the Philosopher's Stone）在2001年上映，電影旋即風靡全球，之後還推出了七部系列作品，足足陪伴了粉絲十年。至於這8部電影，華納兄弟最終共獲得約11億5,500萬美元全球票房收入。即到2016年，華納兄弟推出《哈利波特》系列前傳，可惜這兩集未能延續《哈利波特》的氣勢，雖然票房成績不俗，但口碑平平。

奈威日前貼出一則讓人非常期待的訊息，可惜最後讓影迷空歡喜一場。（Matthew Lewis Twitter 擷圖）

近年坊間不時傳出希望《哈利波特》原班人馬可以回歸，開拍《哈利波特－死神的聖物2》的後續作品。日前，在《哈利波特》系列中飾演「奈威」的Matthew Lewis在其社交網站公開一則驚人的消息，指《哈利波特》原班人馬會在明年開拍全新一集《哈利波特》電影，並附上連結。不少人進入連結後，才知道遭Matthew Lewis戲弄。原來英國大選在當地時間下月12日舉行，他呼籲大家多多關注這場選舉，並登記成為選名，皆因最後登記日是當地時間11月26日。不少網民受騙後留言大讚他的舉動，並稱「葛來分多得10分」。