【哈利波特】哈利仔父母被殺大宅有得租　粉絲要畀幾錢先住得到？

《哈利波特》（Harry Potter）系列電影最後一集《哈利波特－死神的聖物2》（Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2）距今都有8年時間，但仍然風靡全球。如今哈利波特迷待辦清單終於多一件事，就是有機會入住哈利波特小時候住過的房屋。

最後一集《哈利波特－死神的聖物2》距今都有8年時間，但仍然風靡全球。（《哈利波特－死神的聖物2》劇照）

這間哈利波特大屋最著名的，當然是哈利波特父母在遭到佛地魔殺害的凶案現場！當時他也想透過索命咒把哈利波特殺死，然而咒語卻神奇地反彈走，佛地魔的能力盡失，而哈利波特的額頭也因此留下疤痕。如今哈利波特迷終於有機會入住這間大屋，體驗一下成為哈利波特的生活。

哈利波特父母當年就是葬身在De Vere House內。（《哈利波特－死神的聖物1》劇照）

據英國《太陽報》（The Sun）報道，這間建於十四世紀，名為De Vere House的大屋位於英國東部的修福郡（Suffolk），是J. K. Rowling創造《哈利波特》高錐客洞（Godric's Hollow）的靈感來源之一。據屋主Tony Ranzetta表示：「J. K. Rowling對這村莊非常熟悉，我們知道她在創作《哈利波特》時，其朋友曾在這裡居住過一段時間。所以這裡在她腦海中，就是《哈利波特》的高錐客洞。」迄今為止，Tony Ranzetta與妻子Jane在這間大屋已居住了超過20年。而近日就有外國網民發現，這間哈利大宅有竟然可供租住，更在「Airbnb」上找到相關租住的資料。

+ 4 + 3 + 2

如果大家有興趣租住De Vere House大屋，每晚只需約110英鎊（約1,118港元），但至少要租住兩晚。租用者可以住在屋內兩間客房其中一間，每間客房均設有私人浴室、電視等。

角色「差點沒頭的尼克」都是由來自De Vere House。（《哈利波特：神秘的魔法石》劇照）

這裡除了是哈利波特故鄉的靈感來源外，原來還是角色「差點沒頭的尼克」（Nearly Headless Nick）的靈感來源。「傳聞這間屋的Sir Francis De Vere鬼魂就是『差點沒頭的尼克』的靈感來源。電影中角色的造型跟Sir Francis De Vere的畫像非常相似。最後，如果哈利波特粉絲覺得住在這裡並不足夠的話，大家可以考慮購買整座物業，這大屋目前市價超過120萬美元（約940萬港元）。