【哈利波特】湯姆費頓樂意回歸演馬份　被榮恩爆跟妙麗拍過拖？

《哈利波特：神秘的魔法石》（Harry Potter and the Philosopher's Stone）在2001年上映後，與粉絲展開了一段長達10年的魔法旅程，直到2011年上映的《哈利波特－死神的聖物2》（Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2）才告終結。早前在《哈利波特》系列中飾演馬份的湯姆費頓（Tom Felton）接受外國傳媒訪問時，被問到會否想回歸再飾演馬份，究竟他的回應是什麼呢？

湯姆費頓飾演的馬份讓影迷又愛又恨。（《哈利波特：阿茲卡班的逃犯》劇照）

交換角色演繹

《哈利波特》男星湯姆費頓早前接受英國《每日郵報》（Daily Mail）訪問時，被到會否想再次飾演馬份。湯姆費頓不諱言表示非常樂意，並稱：「我對年輕的馬份感到無比的自豪及愛意。因此，如果有任何機會可以再成為馬份是非常美妙。」他之後愈說愈興奮，認為如果有機會再演《哈利波特》，應該互換角色。他打趣稱：「我認為我們應該回來，並飾演對手的角色。路拔格連（Rupert Grint）應該做馬份，我做妙麗，丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）可以演多比，而愛瑪屈臣（Emma Watson）可以飾演海格。」他直言這次角色重組是非常「完美」，坦言「這是一個有趣的改組」。

湯姆費頓與愛瑪屈臣的關係非常微妙，連「榮恩」都開腔踢爆兩人的關係。（Tom Felton Instagram 圖片）

想演阿爸Lucius

湯姆費頓之後回復正經：「說真的，如果大家有機會再參演另一部電影，我相信大家都會把握機會。」他還認為《哈利波特》系列在未來「必定」會重啟，雖然他認為JK Rowling不希望會發生，然而他認為當電影技術去到4D時，會希望有新版睇。屆時，湯姆費頓笑言希望可以飾演馬份父親一角：「我希望當他們這樣做時，我已經年紀夠大，可以飾演Lucius！再給它15年，我會立刻應承回來演Lucius。」其實不只湯姆費頓希望續演馬份，在玄中飾演佛地魔的Ralph Fiennes在上月初坦言不希望見到有人做了他的角色。他稱：「我將對佛地魔非常著迷，我不希望其他人演佛地魔。」

。（《哈利波特：阿茲卡班的逃犯》劇照）

另外，在馬份開聲一日後，在《哈利波特》系列中飾演榮恩的路拔格連，向《Entertainment Tonight》公開踢爆，湯姆費頓與愛瑪屈臣可能曾經拍過拖的秘密。「他們一直都有某些東西。他們有點火花。」最後他更補充：「可是當時我們仍是小孩，就像任何一種初戀一樣。」不過對於拍拖傳聞，湯姆費頓同愛瑪屈臣向來都一笑置之，相當曖昧，對於今次榮恩的直線抽擊，唔知會點答呢？