【哈利波特】湯姆費頓樂意回歸演馬份　被榮恩爆跟妙麗拍過拖？

《哈利波特:神秘的魔法石》(Harry Potter and the Philosopher's Stone)在2001年上映後,與粉絲展開了一段長達10年的魔法旅程,直到2011年上映的《哈利波特-死神的聖物2》(Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2)才告終結。早前在《哈利波特》系列中飾演馬份的湯姆費頓(Tom Felton)接受外國傳媒訪問時,被問到會否想回歸再飾演馬份,究竟他的回應是什麼呢?