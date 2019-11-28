金都影評：香港前路　猶如為自由誤墮「二次假結婚」岔路的女子？

每次乘坐巴士經過太子的時候，都會經過位於彌敦道，以婚嫁店舖為主的金都商場，商場內外都有不少跟結婚有關的廣告與店舖，可以說是太子的地標之一。是夜觀看這部由電視劇《瑪嘉烈與大衛系列 — 綠豆》編劇黃綺琳首部自編自導的劇情長片，以金都商場作為電影的背景，透過電影探討女性對婚姻的意義，反映現今的社會現象。《金都》從婚姻的抉擇，走進對生活自由的茫然，黃綺琳的平實敘事，細緻地刻畫女性的心境，描寫今天社會的寫實現象。

（《金都》官方宣傳海報）

《金》片故事講述在金都商場婚紗店工作的張莉芳（鄧麗欣 飾），結識婚禮攝影師男友Edward（朱栢康 飾），二人拍拖七年，甚至同居生活。然而，莉芳一直躲避婚嫁的問題。一天，Edward向莉芳求婚，滿以為這是一個完美的一刻之時，原來莉芳十年前跟一名陌生中國男子楊樹偉（金楷杰 飾）「假結婚」，助他來港定居生活，可是「結婚」後他們失去聯絡，莉芳更因還未跟他「離婚」，而難以面對與Edward之間的婚約。Edward一直的追迫，令莉芳難以招架，最終她與他如何面對自己的未來呢？

（《金都》劇照）

《金》片跟《一念無明》、《淪落人》等片一樣，是出自於「首部劇情電影計劃」作品之一，此片則為大專組的得獎作品。無可否認，近年上映的幾部計劃電影作品，均具有很高的水準，無疑入場觀看《金》片之前，也會有一點的期待。電影從張莉芳與Edward二人之間的感情作開端，他們因在商場裏工作而認識，繼而成為情侶，當他們走進談婚論嫁的一刻，卻帶出了「假結婚」的問題，真假結婚之間的衝突，引申婚姻與幸福之間的矛盾。

莉芳與Edward本來就是朝夕相對的情侶，結婚對於他們的來說，只是一紙婚書的承諾，跟本來的生活就並無差別。然而，結婚的意義又何在呢？（《金都》劇照）

莉芳與Edward本來就是朝夕相對的情侶，結婚對於他們的來說，只是一紙婚書的承諾，跟本來的生活就並無差別。然而，結婚的意義又何在呢？若然沒有Edward的求婚，莉芳就不會再次面對第二次的「婚姻」，也不會再去解決「離婚」的問題，加上Edward的性格，以及他母親的迫婚，導致莉芳對婚姻逃避與掙扎，營造一份內心的恐懼。

電影的中文名為「金都」，配合電影大部份的情節是在金都商場中發生，這是理所當然；英文片名則為「My Prince Edward」，男主角的名字為Edward，但是在莉芳的眼中，Edward又真的是她的「Prince Edward」呢？然而從另一角度看，Prince Edward是太子的英文名字，電影不時走到太子的大街小巷，金都商場旁有中港巴士站來往內地至太子，暗地裡說出了莉芳跟Edward與楊樹偉三人之間的關係。

（《金都》幕後花絮照）

「金都」本來就是一個充滿幸福愉快的地方，莉芳與Edward的情侶關係也是在這裡開始，但是他們之間的感情轉變，同樣地是在「金都」開始。從Edward在這裏跟莉芳求婚，他們之間的不和諧漸漸湧現，後來Edward發現莉芳假結婚，「金都」變成了他們感情之間衝突的地方。

黃綺琳以簡短平實的篇幅敘事，節奏明快流暢，細膩地描寫女性對婚姻的掙扎，透過香港的環境，展現出主角的抑壓心境，從女性的角度，刻劃著都市女性的茫然。電影中的對白字字珠璣，呈現出幽默生動的格調，既反映出男主角的性格，也是在諷刺面對婚姻應要的態度。除此以外，電影亦道出香港的居住問題，承受昂貴的樓價，居住在狹小的生活空間，既反映香港的社會現況，亦映照莉芳的心境。

電影亦道出香港的居住問題，承受昂貴的樓價，居住在狹小的生活空間，既是反映香港的社會現況，亦映照著莉芳的心境。（《金都》劇照）

「自由」是電影的另一命題：莉芳即使未跟Edward結婚，也沒有生活的自由空間，就連要穿什麼的衣服，在家飼養小龜，甚至每天都要備受監視，莉芳每天都失去了生活的自由。楊樹偉跟莉芳假結婚，不是因為想離開中國到香港生活，而是想得到香港身份證之後，便走到對他覺得更自由的美國生活，最終他又能否得到他想得到的自由呢？

片中莉芳購買的小龜，從店舖的大缸走到莉芳家中的小缸去，不僅沒有讓小龜得到生活的自由空間，亦道出了莉芳從一段婚姻走向另一段婚姻所面對的惶恐。莉芳與楊樹偉對生活自由的憧憬，骨子裡是對應了中港之間的關係，從一個階段走到另一階段，對眼前的生活仍然感到迷惘，反諷今日香港的社會現象。

鄧麗欣以反樸歸真的演繹，細膩地詮釋張莉芳這角色，效果很好。（《金都》劇照）

鄧麗欣以反樸歸真的演繹，細膩地詮釋張莉芳這角色，效果很好，表現出角色的成熟，不少內心戲的演出，層次分明，讓她有很大的發揮空間。首次參演電影的朱栢康，從舞台劇走到銀幕的另一例子，整體表現不俗，他能把角色的神髓掌握準繩，不慍不火的演出，收放自如。片中其他的演員亦具有不俗的演出，飾演楊樹偉的金楷杰、Edward母親的鮑起靜、還有在金都裡工作的店員如岑珈其、許素瑩與林二汶等，他們的演出均表現恰好自然，恰如其分。

「婚姻」真的是愛情的大團圓結局嗎？這可說是《金》片值得讓觀眾思考的問題。

如果我唔鍾意佢都同佢結婚，咁算唔算假結婚？ 張莉芳

這句對白確實寫下了都市男女對感情對婚姻的不同見解。電影以開放式的結局作收筆，好讓觀眾對莉芳的選擇，反思對婚姻與生活自由之間的取捨，從「金都」走到人生美滿幸福的一刻。黃綺琳透過電影，既道出婚姻的開始至生活自由的矛盾，側寫中港兩地之間的關係，以及香港居住等社會議題，反映香港今天與未來的徬徨。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​