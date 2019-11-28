Tom Hiddleston落選「雷神」片段尷尬曝光　「他們選對了演員」

英國男演員湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）自從2011年開始在Marvel電影中飾演「邪神洛基」後在全球各地爆紅，亦正亦邪的氣質電暈不少粉絲。 不過，原來他當年試鏡時，一心只是想演哥哥「雷神」，近日他上Jimmy Fallon的節目時，主持突然播出他昔日絕密的片段，令Tom不知幾尷尬。

湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）自從2011年開始在Marvel電影中飾演「邪神洛基」，雖然亦正亦邪，但也吸引了不少粉絲。

現年38歲的英國男星湯赫度斯頓因為演出「邪神洛基」走紅，最近他在Jimmy Fallon節目就透露，自己從來都沒有為洛基這角色試鏡，其實很多影迷都應該知道Tom當年是跟基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）爭演雷神索爾，但就未必知道當時的情況。

Tom更表示當時現場試演雷神，現在回想真的覺得很神奇。這場試鏡大約維持了長達3個月，他曾經都有想過自己可能真的會演出雷神索爾。

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Tom試鏡雷神索爾的絕密片段曝光

豈料Jimmy Fallon在節目突然播出，當年Tom試鏡演出雷神索爾的絕密片段，主持播出前更強調片段從未公開，是前所未見的片段，Tom聽到直頭「紅都面晒」，用手遮臉非常害羞。Tom表示只要身高超過6呎以及有一頭金髮，就可以試演雷神。

Jimmy Fallon播出Tom試鏡演出雷神索爾的絕密片段，搞到男神好尷尬。（影片截圖）

當年個look完全唔同

片中可見，Tom當年的樣子跟現在轉變不少，他戴起雷神的金色長假髮，拿着雷神鎚，一手邊揮動雷神之槌，一邊說：「記得，這是你自己選擇的，為了我們的家。」Tom睇完片都表示很害羞，只能說：「謝謝大家，你們人真的太好，我想大家都同意，他們是選對了演員。」全場觀眾聽到都不禁歡呼起來。

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重溫試鏡片段（02:35）