「洛基」Tom Hiddleston爆新戀情　歷代女友相當高質

「洛基」湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）年前與Taylor Swift分手後，相隔3年終於傳出新戀情，有指他與舞台劇拍檔Zawe Ashton拍拖，更視對方為終生伴侶。 貴為男神級人物，湯赫度斯頓多年來感情生活多姿多采，前女友都是女神級人物，以下為大家盤點他的6位舊愛。

Susannah Fielding

湯赫度斯頓與演員Susannah Fielding於2009年開始交往，當年男方尚未成名，愛得十分高調，二人不時結伴出席公開場合晒恩愛，可惜這段戀情僅維持兩年。

+ 2

Kat Dennings

相信各位Marvel電影迷都會認得這位美女正是《雷神奇俠》系列中飾演Jane Foster的助手，有指Kat Dennings跟湯赫度斯頓在2010拍攝第一集《雷神奇俠》時秘密交往，二人仲不避嫌在首映禮上卿卿我我。

+ 8 + 7 + 6

Lara Pulver

這位英國女演員與湯赫度斯頓於2013年被撞破約會，但二人十分低調，亦從未承認戀情。

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Elizabeth Olsen

「紅女巫」跟湯赫度斯頓雖然都是同屬MCU，但二人基本上從未同場，但意外走在一起，不止一次在首映禮上表演親密。

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Taylor Swift

湯赫度斯頓跟這位焦點人物走在一起，令不少人大跌眼鏡，二人亦愛得高調，在狗仔隊面前晒恩愛，不過戀情僅維持3個月便結束。

+ 13 + 12 + 11

Priyanka Chopra

這位印度女星現已下嫁男歌手Nick Jonas，但年前她跟湯赫度斯頓曾經傳緋聞，事源兩人為格林美擔任頒獎嘉賓，台上互動氣氛曖昧而被指有「景轟」。

至於現任女友Zawe Ashton比湯赫度斯頓年輕3歲，二人因合作演出舞台劇《Betrayal》而擦出愛火，現已交往半年。二人除了多次被拍到結伴外出，更有消息指男方已打算穩定下來，視女友為未來終生伴侶。